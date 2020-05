PS5: explican la verdadera razón por la que no podrás correr tus juegos de PS3, PS2 o PS1

Millones de fans de PS5 quedaron decepcionados al revelarse que solo la mayoría de juegos de PS4 serían compatibles con la nueva consola. ¿Por qué no podrá correr los de PS1, PS2 o PS3? Un desarrollador detalló una de las razones más lógicas, aunque menos aparentes, sobre la retrocompatibilidad.

La PS5 prometía ser una de las consolas con mayores capacidades de retrocompatibilidad en la historia. El vocabulario de Sony para abrazar la funcionalidad y afirmar que la PlayStation 5 sería “la consola definitiva” hizo soñar a muchos con tardes de clásicos, desempolvando viejos CD-ROM, discos DVD o Blu-ray para PS3.

PUEDES VER PS5: la tienda de PlayStation permitiría jugar demos de todos los juegos sin descargar nada

La dura realidad se mostró en la olvidable conferencia de Mark Cerny sobre la PS5, donde detalló que la plataforma solo sería capaz de correr “algunos juegos de PS4″. Horas más tarde, y con media comunidad protestando, Sony cambió el discurso de Cerny a “la mayoría de juegos de PS4”.

¿Qué pasó con los títulos de PS1, PS2 y PS3? ¿Por qué la PS5 no puede correrlos? ¿Es acaso una decisión comercial? La duda ha quedado abierta por muchos meses, pero surgió una respuesta por parte de una voz algo más autorizada.

Marc-Andre Jutras, director de Cradle Games, estudio desarrollador de Hellpoint, explicó la principal razón por la que es improbable que la PS5 pueda correr los juegos de PS3, PS2 o PS1.

PUEDES VER PS4: descarga gratis Dreams y crea tu propio videojuego

“Como jugador, me es difícil entender por qué hay tanto problema con esto ¿Cómo es posible que la PS5 no sea compatible con consolas anteriores a la PS4? Si existen emuladores para todas esas plataformas y las nuevas consolas son tan poderosas como una buena PC. No hay razón para que todos esos juegos no puedan ejecutarse, incluso con fallas. Desearía que pudieran encontrar una forma de lidiar con eso e incluir todo, aunque no sea perfecto”.

“Como desarrollador, sin embargo, puedo ver hasta donde los temas legales pueden hacer todo más borroso, especialmente si la meta es tener todos esos juegos a la venta en tiendas” señaló Jutras. “Algunas compañías ya no existen más y las licencias de esos juegos pueden ser difíciles de comprender. También entiendo que las viejas consolas pueden tener algún tipo de DRM en su hardware que prevenga que sus discos sean leídos en nuevas plataformas”.

El director concluyó expresando su deseo de que la retrocompatibilidad no fuera algo nuevo, sino simplemente una función esperada normalmente, que cubra todos los títulos. Algo que comúnmente sucede en la PC, pero no en consolas.

PUEDES VER PS5 se revelará el 4 de junio en un evento digital, afirma reporte

Aunque a Jutras no le falte razón en la mayor parte de su discurso, lo cierto es que la emulación de PS3 y la PS2 aún están lejos de asegurar un estado óptimo para su comercialización; aun así, si este no fuera el caso, el tema legal que señaló bastaría para no incluir la retrocompatibilidad de esos sistemas en la PS5.