Fortnite se una a las celebraciones del Día oficial de Star Wars (4 de mayo) con el regreso de las skins de la franquicia. Las mismas están disponibles por tiempo limitado y llegan por primera vez a la Temporada 2.

Así lo anunciaron las redes sociales oficiales de Fortnite: “cumple tu destino. El Día de Star Wars ya casi llega y los trajes de Rey, Kylo Ren y Sith Trooper volvieron a la tienda”.

PUEDES VER Assassin’s Creed Valhalla permitirá tener romances con personas del mismo género

También será posible adquirir cuatro nuevos sables de luz para Fortnite con diferentes colores, todo por tiempo limitado hasta pasado el 4 de mayo, tal cual ocurrió en 2019.

El Día de Star Wars se celebra en esta fecha por el evidente juego de palabras con su pronunciación en inglés (“May the fourth” con “May the Force be with you”).