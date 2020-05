Guitar Hero: fan rompe récord y toca una de las canciones ‘imposibles’ al 165 % de velocidad

El fanático William Fox, conocido en el mundo de YouTube como GHAddict, acaba de inmortalizar su nombre en el mundo de Guitar Hero tras ejecutar por completo la canción más complicada de uno de los títulos más difíciles al 165 % de velocidad.

El video de su hazaña fue subido a YouTube el pasado 28 de abril, haciendo oficial el nuevo récord y evidenciando de que se trata de uno de los jugadores con mayor destreza en Guitar Hero del mundo.

La pista fue la temida pieza musical de Dragonforce, “Through the Fire and Flames”, considerada como una de las canciones más difíciles de Guitar Hero III que, a la vez, fue uno de los juegos más señalados por la crítica debido a su dificultad.

El video de YouTube muestra cómo GHAddict no falla una sola nota en todo el tema de más de cinco minutos, aunque solo logró 970.000 puntos, lo que no le alcanzó para superar el Récord Guiness de Dany Johnson (985.000 puntos); aun así, nunca nadie logró completar esta canción a semejante velocidad y sin fallos.

El hecho fue tan impresionante que incluso mereció las felicitaciones de Christopher Vance, uno de los desarrolladores originales de Guitar Hero III, quien dedicó unas emotivas palabras al habilidoso fan:

“Cuando preparé esta canción hace 14 años, estuvimos a punto de eliminarla del juego porque yo era la única persona que podía pasarla en los primeros meses. Por ello, tuvimos que convertirla en la canción de los créditos. No había manera que la pusiéramos en la progresión y esperar que los jugadores lograran completarla”, explicó.

“Así avanzamos en cámara rápida hasta nuestros días y todos ustedes sorprendiéndome. Me honra sinceramente ver todo el maravilloso amor y placer puesto en nuestro trabajo duro. ¡Felicitaciones por el nuevo récord mundial!”, agregó.

Guitar Hero III fue originalmente publicado para PS2, PS3, Xbox 360 y Wii-U en 2007. Fue el primer título que Neversoft (creadores de Tony Hawk’s Pro Skater) desarrolló para la saga musical. Aquí te dejamos el video original que GHAddict subió a su canal de YouTube: