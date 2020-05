Sony identifica a los responsables de la filtración de The Last of Us Part II

La filtración de la trama de The Last of Us Part II, próximo título de PS4 a publicarse en junio, fue obra de un grupo no afiliado ni con PlayStation ni con Naughty Dog, según la investigación que Sony llevó a cabo tras el hecho.

La compañía japonesa reportó al portal Gamesindustry que los sujetos responsables fueron identificados, al menos los primarios; aun así, la investigación sigue su curso y Sony no ha brindado más detalles.

Las filtraciones de The Last of Us Part II fueron reconocidas por desarrolladores de Naughty Dog a finales de abril. El estudio pidió a sus fans a tener cuidado en las redes sociales para no toparse con spoilers.

Aun así, fueron insistentes en señalar que “no importa que escuchen o que vean, la experiencia de The Last of Us Part II valdrá la pena cuando el juego sea publicado para PS4”.

Dichos spoilers llegaron solo semanas después de la segunda postergación de The Last of Us Part II, la misma que Naughty Dog justificó por la pandemia del coronavirus.

The Last of Us Part II: fecha de lanzamiento

La fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II, exclusivo de PS4, es el próximo 19 de junio. El juego reveló recientemente su peso oficial, para el cual se necesitarán dos discos Blu-ray.