Hoy es un día muy especial para los fanáticos de los juegos gratis en PC. Como cada jueves, Epic Games Store actualiza su catálogo de videojuegos para regalar y a partir del 30 de abril podrás reclamar el magnífico y terrorífico Amnesia The Dark Descent, título que llega acompañado de Crashlands.

Recordemos que, la semana pasada, Epic Games Store otorgó For The King como único juego gratis disponible en la plataforma, lo cual tomó por sorpresa a muchos debido a que la tienda estuvo obsequiando dos videojuegos cada siete días.

PUEDES VER Juegos gratis: Total War Shogun 2 de regalo para siempre si lo reclamas ahora

No obstante, Epic Games Store promete que no te aburrirás con esta nueva promoción en el que Amnesia The Dark Descent se muestra como la principal atracción de juegos gratis que puedes reclamar desde el jueves 30 de abril hasta el jueves 7 de mayo.

Descarga Amnesia The Dark Descent aquí.

Descarga Crashlands aquí.

¿De qué va Amnesia The Dark Descent?

Catalogado como uno de los mejores survival horror al nivel de Silent Hill, Amnesia The Dark Descent nos hace jugar en el papel de Daniel, quien despierta dentro del terrorífico castillo sin poder recordar su pasado o tan siquiera quién es, pues solo sabe su nombre.

Amnesia The Dark Descent está basado en la exploración con una perspectiva en primera persona que lo hace terrorífico y atractivo a la vez desde los primeros minutos. A diferencia de otros survivals, la única opción que se te presenta es ocultarte o morir. Pues no podrás utilizar a armas y solo tienes tu creatividad para escapar de las constantes amenazas.

¿De qué va Crashlands?

Viaja por el universo. Crashlands es un videojuego indie de crafteo que te lleva a un planeta alienígena en el que deberás coleccionar objetos (crafteo), construir estructuras, explorar y enfrentarte a peligrosas criaturas.

Es necesario mencionar que Epic Games Store ha cambiado su política al reclamar los juegos gratis que ofrece. Esto se debe a que los fans deberán activar la verificación en dos pasos para obtener Amnesia The Dark Descent, Crashlands y los próximos videojuegos que vaya a regalar la plataforma.