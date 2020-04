Fans de PS4 han sido sorprendidos por Sony una vez más. La empresa dio a conocer los dos juegos gratis que ofrecerá a todos los gamers desde su servicio PlayStation Plus. Conoce la fecha para que descargues Cities Skylines PlayStation 4 Edition y Farming Simulator 19.

A través de un teaser en YouTube, la compañía confirmó que todos los fanáticos de PS4 suscritos a PS Plus podrán descargar sin costo alguno Cities Skylines y Farming Simulator 19 a partir del próximo martes 5 de mayo.

Por consiguiente, tienes menos de una semana para descargar gratis Uncharted 4: A Thief’s End y Rally 2.0, videojuegos que llegaron como regalo para todos los miembros de PS Plus para el mes de abril.

¿De qué trata Cities Skylines PlayStation 4 Edition?

La edición exclusiva de Cities Skylines para PS4 llega como juego gratis a la consola y te permitirá construir la ciudad que tanto soñaste cumpliendo la función de un alcalde o alcaldesa. Además, podrás decidir el diseño de las carreteras, construcción de áreas verdes, gestionar las finanzas de la ciudad y otros servicios importantes para el desarrollo de una población.

¿De qué trata Farming Simulator 19?

Si de pequeño quisiste tener una inmensa granja, Farming Simulator 19 es el videojuego que te hará vivir ese sueño. Este juego que simula la vida agrícola te convertirá en un verdadero granjero, en el que deberás hacer prosperar tu granja en inmensos terrenos ubicados en América y Europa.

Dentro de Farming Simulator 19 podrás cosechar todo tipo de productos y cuidar animales. Además, tendrás a tu disposición un gran catálogo con más de 300 vehículos y máquinas de importantes marcas agrícolas. Y por si fuera poco, también cuenta con un modo online.

Recuerda. Podrás descargar Farming Simulator 19 y Cities Skylines PlayStation 4 Edition a partir del 5 de mayo hasta la primera semana de junio. Estos videojuegos solo se pueden jugar mientras se tengan una suscripción activa a PS Plus en PS4.

PS4: Conoce cuándo llegará Ghost of Tsushima a PlayStation 4

PS4 se despedirá de la actual generación por todo lo alto. El que sería el último videojuego exclusivo de PlayStation 4 ya tiene fecha de lanzamiento y se trata de Ghost of Tsushima. Conoce cuándo llegará a la consola de Sony.

PlayStation iniciaba el 2020 con el tráíler de Ghost of Tsushima, videojuego que lleva mucho tiempo en las tinieblas y después de cuatro meses por fin se da a conocer cuándo aterrizará este exclusivo a PS4.

Hermen Hulst, director de los estudios de Sony, publicó un comunicado en la web oficial de PlayStation, en el que revela que Ghost of Tsushima se estrenará en PS4 el próximo 17 de julio, un mes después del arribo de The last of us Part II. Conoce más detalles aquí.