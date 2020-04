Más pistas de PS5 van apareciendo. A falta de pronunciamientos oficiales por parte de Sony, los reportes acerca de la presentación de PlayStation 5 van tomando forma. También se menciona la publicación de una lista de videojuegos de la consola con más detalles del mando DualSense.

El nuevo reporte de PS5 llega desde PlayStation Lifestyle, portal que publicó información valiosa acerca del próximo numero de Official PlayStation Magazine, en donde se menciona que se presentarán los videojuegos de PlayStation 5 y la manera en que se jugarán a través del mando DualSense.

La publicación fue en Twitter y, por consiguiente, los comentarios llegaron al instante. “Está llegando. La nueva generación inicia en nuestra próxima edición, donde revelaremos los juegos que llegarán a PlayStation 5 y la manera en que se jugarán”, se mencionó en el post.

Asimismo, la publicación del próximo número de Official PlayStation Magazine estaría programada para los primeros días de junio, lo que significa que se podría conocer los videojuegos que llegarán a PS5 oficialmente. Posiblemente, se trate de exclusivos.

Por otro lado, también trascendió que los suscriptores a la revista Official PlayStation Magazine recibirán la edición días antes a su publicación en el mercado, por lo que se podrían conocer los videojuegos de PS5 y la información del mando DualSense a finales de mayo.

Mayo sería un mes muy importante para Sony y los fanáticos de PS5. En redes sociales, es voceado un evento de la empresa en el que se presentaría oficialmente la consola PlayStation 5.

Aunque no se menciona la fecha exacta del evento de Sony para presentar la consola PS5, no es descabellado pensar que este acontecimiento vaya acompañado de una publicación en la revista Official PlayStation Style con los videojuegos de PlayStation 5 y el mando DualSense.