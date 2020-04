Las tinieblas aparecen en Pokémon GO. Darkrai pega la vuelta al juego de realidad aumentada como el nuevo jefe de incursiones de nivel 5. Derrotarlo será difícil, pero no imposible gracias a esta lista conformada por los mejores counters. Conoce su tabla de IVs y cómo capturarlo en su variante shiny.

El arribo de Darkrai en Pokémon GO es para celebrar la llegada de los pases de incursión remota. Es decir, que podrás luchar contra este poderoso mítico sin tener que salir de tu casa, y para ello te ayudaremos a preparar un equipo con los mejores pokémon para vencerlo.

Darkrai aparecerá en las incursiones de Pokémon GO desde este martes 28 de abril a las 3:00 p. m. hora local hasta el 5 de mayo, fecha en que será reemplazado por Giratina forma modificada.

Antes de combatir a Darkrai en las incursiones, debes saber que este poderoso pokémon mítico es de tipo siniestro y tiene un gran catálogo de movimientos que lo convierte en un difícil rival dentro de Pokémon GO, pero no imposible gracias a la lista conformada por los mejores counters.

Darkrai, con opción de shiny, vuelve a las incursiones de Pokémon GO.

Los mejores counters de Darkrai

Pokémon Movimiento Rápido Movimientos cargados Machamp Contraataque Puño Dinámico Lucario Contraataque Puño Dinámico Conkeldurr Contraataque Puño Dinámico Breloom Contraataque Puño Dinámico Blaziken Contraataque Onda Certera Heracross Contraataque A Bocajarro Toxicroak Contraataque Puño Dinámico Hariyama Contraataque Puño Dinámico Gallade Patada Baja A Bocajarro Primeape Contraataque A Bocajarro Gardevoir Encanto Brillo Mágico Togekiss Encanto Brillo Mágico Grandbull Encanto Carantoña Pinsir Picadura Tijera X Yanmega Picadura Zumbido Scizor Corte Furia Tijera X

Recuerda que Darkrai, al ser de tipo siniestro, es muy resistente a los ataques de tipo fantasma, siniestro y psíquico. Y sus mejores counters son los de tipo hada, lucha y bicho, como Gardevoir, Machamp y Heracross, por mencionar algunas de las criaturas disponibles en Pokémon GO.

Darkrai tabla de IVs

La permanencia de Darkrai de una semana en Pokémon GO hará que quieras capturarlo con 100 % IVs después de haberlo vencido en las incursiones. Conoce la cantidad de PC para saber si lo atrapaste con stats perfectos.

Tabla de IVs de Darkrai en Pokémon GO.

En caso no tengas un pase de incursión remota para batallar contra Darkrai en Pokémon GO, te contamos que este mítico también estará como recompensa en la Liga de Combates GO, tal como sucedió con Landorus, tras obtener cuatro victorias.

Pokémon GO fue actualizado a la versión 0.173.2, que trae interesantes cambios al juego de realidad aumentada, así como el pase de incursión remota. Este ítem te permitirá combatir contra poderosos pokémon, entre ellos legendarios y singulares, sin salir de casa. Conoce en qué consiste y cómo conseguir este objeto.

Desde que el coronavirus se declaró como pandemia mundial, Niantic decidió modificar la jugabilidad de Pokémon GO haciendo que los usuarios ya no tengan la necesidad de salir de casa para conseguir objetos, capturar criaturas o hacer incursiones. Ahora último, se añadió el tan esperado pase de incursión remota.

Si eres nuevo en el mundo de Pokémon GO debes saber que la incursión, o raid en inglés, es un modo de juego que te permite a ti y 24 jugadores más enfrentar a un poderoso pokémon que haya tomado posesión de algún gimnasio. Conoce más detalles aquí.