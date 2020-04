PS4 se despediría de la generación por todo lo alto. Lo que muchos fanáticos de la consola esperaban acaba de suceder. Ghost of Tsushima, posiblemente el último exclusivo de PlayStation 4, confirmó su fecha oficial de lanzamiento.

PlayStation iniciaba el 2020 con el tráíler de Ghost of Tsushima, videojuego que lleva mucho tiempo en las tinieblas y después de cuatro meses por fin se da a conocer cuándo aterrizará este exclusivo a PS4.

Hermen Hulst, director de los estudios de Sony, publicó un comunicado en la web oficial de PlayStation, en el que revela que Ghost of Tsushima se estrenará en PS4 el próximo 17 de julio, un mes después del arribo de The last of us Part II.

La decisión de lanzar Ghost of Tsushima en julio, se debe a que el panorama de distribución está mejorando, lo que permitirá a los fans comprar una copia física del tan esperado videojuego exclusivo de PS4.

¿De qué va Ghost of Tsushima?

Ghost of Tsushima nos hará experimentar la primera invasión mongola a Japón. Su historia estará ambientada en 1274 en la isla de Tsushima y jugaremos en el papel de Jin Sakai, quien es el último samurai de su nación.

El videojuego exclusivo de PS4 es de acción y aventura, que nos brinda una perspectiva en tercera persona. Asimismo, la narrativa de Ghost of Tsushima hará que completes misiones principales como secundarias para envolverte en su historia y viajar a lejanos lugares montando a caballo.

Posiblemente, algunas mecánicas de Ghost of Tsushima te hagan recordar a Sekiro Shadows Die Twice, pues no solo irás combatiendo con una katana desenvainada, ya que también tendrás que ser sigiloso para sorprender a tus enemigos.