La lucha libre estará presente en las consolas actuales. La WWE y 2k Games hicieron oficial su nuevo videojuego dedicado al wrestling, que será una saga nueva de juegos arcade. Conoce todo lo que se sabe acerca de WWE 2K Battlegrounds

El anuncio de este nuevo videojuego tranquiliza a los fans. Pues recordemos que días atrás Frank A Riddick, CFO de la WWE, confirmaba el retraso del título WWE 2K21, juego de la saga principal de lucha libre que será reemplazado por WWE 2k Battlegrounds.

WWE 2k Battlegrounds es totalmente distinto a lo que se veía en la saga principal de videojuegos de lucha. Esta nuevo simulador de lucha libre es un juego arcade que se sale de la realidad del wrestling donde podrás hacer acrobacias humanamente imposibles con los peleadores de la empresa oficial.

De acuerdo al comunicado del estudio en su web, WWE 2k Battlegrounds tiene como fecha casi a finales del 2020, por lo que podría esperarse su lanzamiento en octubre, mes en el que se han lanzado los anteriores videojuegos de lucha libre.

Si bien no menciona las consolas en las que WWE 2k Battlegrounds estará disponible, es posible creer que el videojuego se pueda disfrutar en PS4, Xbox One, y PC.

Tráiler de WWE 2k Battlegrounds

Por otro lado, el comunicado del estudio también menciona detalles acerca del videojuego WWE 2K21, el cual ha sido retrasado y no llegará en octubre de este año. Además, comunica que los servidores de WWE 2k19 se mantendrán activos.

