Buenas noticias para todos los fanáticos de The Last of Us Part II. Naughty Dog y PlayStation confirmaron hace instantes la nueva fecha de lanzamiento del esperado videojuego exclusivo de PS4.

Recordemos que los problemas de distribución global del videojuego a causa del coronavirus fueron el principal motivo para que retrasen indefinidamente el estreno de The Last of Us Part II en PS4. Sin embargo, Hulst mencionó que este ya no será un problema.

Ni el COVID-19 será capaz de detener al videojuego de Naughty Dog. La nueva fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II es el 19 de junio de 2020, tal como lo confirma Hermen Hulst, director de los estudios de Sony.

La decisión se debe a que el panorama de distribución global del videojuego en su versión física está mejorando, por lo que en menos de dos meses los fanáticos de The Last of Us Part II podrán tener el título en sus manos.

A esto se le suma lo dicho por Neil Druckmann semanas atrás, cuando mencionaba que estaban haciendo esfuerzos para arreglar las fallas encontradas en The Last of Us Part II para que el videojuego se estrene en este año en PS4.

Cabe resaltar que, en lo que va del año, The Last of Us Part II fue retrasado en dos ocasiones siendo esta última la más preocupante, debido a que el videojuego fue retirado de PlayStation Store. Además, se mencionaba de que dejaría de ser exclusivo de PS4 para llegar junto con la nueva consola de Sony.