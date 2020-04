PS4 continuará recibiendo juegos gratis en el mes de mayo. Pero esta vez no será gracias a la iniciativa ‘Play at Home’ de Sony. Una reciente filtración revela que Dark Souls Remastered y Dying Light serán los próximos videojuegos de PlayStation Plus.

Recordemos que estos juegos gratis son exclusivamente para usuarios de PS4 que cuentan con una suscripción activa a PlayStation Plus, servicio que permite el juego online y recibir dos videojuegos de manera mensual. Además, brinda promociones.

Los videojuegos del mes de mayo fueron filtrados por el usuario Adookah en ResetEra, quien compartió en el foro una fotografía donde se menciona a Dark Souls Remastered y Dying Light como los próximos juegos gratis de PS4.

La filtración sorprendió a más de uno. Esto se debe a que Dark Souls Remastered y Dying Light, a pesar de su antigüedad, forman parte de los mejores videojuegos de la actual generación de consolas, en este caso PS4.

Dying Light y Dark Souls Remastered supuestos juegos gratis del mes de mayo en PS4 con PS Plus.

¿De qué trata Dark Souls Remastered?

Dark Souls Remastered es la versión mejorada del videojuego de mismo nombre lanzado en 2013. Este videojuego es un RPG en tercera persona que te llevará a la tierra de Lordran, un escalofriante lugar de atmósfera lúgubre que es habitado por extrañas criaturas.

¿De qué va Dying Light?

Dying Light, videojuego lanzado en 2015, es un survival horror en primera persona de mundo abierto, que se desarrolla en la ciudad ficticia de Harran, la misma que es habitada por zombies. Para escapar podrás hacer parkour.

Ten en cuenta que la posibilidad de que Dark Souls Remastered y Dying Light sean juegos gratis durante el mes de marzo para suscriptores activos a PlayStation Plus en PS4 se trata de una filtración, por lo que Sony puede terminar liberando otros videojuegos en su consola.