The Division 2 acaba de entrar a lista de juegos gratis por tiempo limitado, aunque de una manera poco convencional pero que, aun así, te dará mucha libertad. Ubisoft te regala el título por hasta 8 horas a tu elección.

La oferta se ha anunciado como un demo del juego completo. The Division 2 puede jugarse gratis con todo su contenido por el lapso de 8 horas acumulables, que puedes completar en el momento que quieras.

“Juega gratis The Division 2 por ochos horas descargando la prueba disponible”, anuncia Ubisoft en sus redes sociales. El título ha estado varias veces en ofertas de fines de semana gratis, pero siempre con una fecha límite.

Esta vez, podrás jugar The Division 2 dentro de un par de meses (si es que el demo sigue en pie), si así lo deseas, y dividir tus horas de juego gratis hasta completar las ocho permitidas.

Aun así, existen ciertas limitaciones, como solo poder llegar al nivel 8. Por supuesto, la idea de Ubisoft es que te animes a comprar el juego y, de ser así, podrás mantener todo el progreso que hayas alcanzado hasta entonces.

The Division 2 puede jugarse gratis a través de dos plataformas en PC: Epic Games Store y Uplay. Para consolas, podrás acceder a esta demo desde sus respectivas tiendas, pero necesitarás de la suscripción de cada una para jugar online (Xbox Live Gold para Xbox One y PlayStation Plus para PS4).

Juega gratis a The Division 2

Descarga aquí The Division 2 y juega gratis por 8 horas según tu plataforma:

The Division 2 para PS4 (necesario PlayStation Plus)

The Division 2 para Xbox One (necesario Xbox Live Gold)

The Division 2 para PC (Epic Games Store)

The Division 2 para PC (Uplay)