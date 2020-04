Epic Games Store sorprende a gamers con un nuevo e impresionante juego gratis. Esta vez, los usuarios podrán descargar For the King para PC, uno de los juegos RPG por turnos más increíbles. Conoce aquí como conseguirlo.

Tras obsequiar Just Cause 4 y Wheels of Aurelia, Epic Games Store está ofreciendo solo un juego gratis para esta semana, que se podrá reclamar hasta el próximo 30 de abril. No te quedes sin una copia de For the King.

Gracias a la promoción de Epic Games Store, conseguir una copia de For the King para jugar en esta cuarentena no es nada complicado, pues lo único que necesitas es crearte -si no tienes- una cuenta en la tienda con tu Gmail, proceso que no tardará ni cinco minutos; tras ello, podrás reclamar el juego gratis.

Descarga For the King gratis aquí.

¿De qué va For the King?

For the King es un videojuego RPG que se puede disfrutar en solitario o a través de su modo multijugador. La jugabilidad son los combates por turno y también podrás explorar un inmenso reino lleno de mazmorras.

Asimismo, durante tu travesía también podrás aprender ataques especiales y habilidades para luchar contra peligrosos enemigos. Además, cuenta con un sistema de recolección de plantas medicinales para curarte durante y después de cada combate.

For the King ofrece 8 personajes jugables, pero podrás iniciar tu aventura con los siguientes: herrero, cazador, sabio y trovador. Cada uno cuenta con habilidades y funciones distintas y mientras vayas avanzando en el videojuego desbloquearás los cuatro restantes: trampero (cazador de pieles), músico, herborista y leñador.

Juegos gratis: Ubisoft te regala Monopoly Plus para que juegues con amigos

Ubisoft aumenta su lista de juegos gratis con Monopoly Plus, videojuego que se puede obtener a través de la tienda Uplay. Conoce cómo descargar la versión para PC del clásico juego de mesa y juega con tus amigos.

Desde la propagación de la COVID-19, Ubisoft ha sido uno de los primeros estudios en ofrecer juegos gratis para que las personas se mantengan en sus casas y así evitar que haya más contagios.

Recordemos que días atrás Ubisoft ofreció como juego gratis uno de sus más grandes clásicos, Assassin’s Creed II, videojuego que relata los inicios de uno de los personajes más entrañables de la saga, Ezio Auditore. Ahora, es el turno de Monopoly Plus. Conoce más detalles aquí.