Call of Duty tiene un título pendiente para este 2020, y rumores señalan que se trataría del esperado videojuego ambientado en Vietnam que millones piden desde hace 10 años. El juego podría formar parte de la saga Black Ops, único título que cubrió la Guerra Fría en el pasado.

Fue Jason Schreir, destacado periodista de la industria, quien confesó en Twitter uno de los títulos que ha estado oyendo constantemente para Call of Duty: “COD: Vietnam”.

“No soy un enterado de Call of Duty, así que no tengo mucha idea sobre la historia, los personajes y qué implica un juego de Black Ops, pero uno de los títulos que he escuchado muchas veces es ‘COD: Vietnam’”, detalló Schreier a un fan que preguntó sobre el futuro de la serie.

Los usuarios le recordaron algunas de las filtraciones que indican un reboot de Black Ops (el videojuego de 2010) para este año, tal cual como ocurrió con Modern Warfare en 2019. Schreier, sin embargo, desestimó esta posibilidad.

Para muchos, el tener un Call of Duty ambientado en la Guerra Fría (especialmente en Vietnam) ha sido un sueño ya negado por muchos años. El título que más se acercó fue justamente Black Ops en 2010, que incluso provocó a su competencia lanzar un DLC sobre la Guerra de Vietnam (Battlefield Bad Company 2: Vietnam).

En agosto de 2019, otra filtración ya había señalado la posibilidad de una nueva entrada en la serie Black Ops. El usuario LongSensation afirmó en Twitter que el nuevo Call of Duty tendría a la Guerra Fría de escenario, con un rango de 40 años de historia y que sería hasta “más cruel y oscuro” que Modern Warfare.

Pese a todo esto, hay muchas dudas sobre si la entrega anual de Call of Duty llegaría al tiempo programado debido a la pandemia del coronavirus. Schreier comentó al respecto: “Todo está planeado para otoño, hasta el momento, pero nadie sabe qué puede pasar en los próximos meses”.

La saga de Call of Duty ha publicado un videojuego anual sin pausa desde el año 2005.

