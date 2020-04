World of Warcraft Shadowlands: gamers podrán jugar WoW con mandos de PS4 y Xbox One

World of Warcraft: Shadowlands traerá una experiencia totalmente nueva y no será a través de addOns. Blizzard confirmó que la nueva expansión de WoW se podrá jugar con mandos de PS4 y Xbox One para que todos los gamers, incluidos personas con discapacidad, puedan disfrutar del MMORPG.

El pasado 8 de abril se logró descubrir en los códigos de World of Warcraft: Shadowlands que Blizzard había colocado ports que permitían jugar con mando el videojuego. Ello incentivó a especulaciones con el posible estreno de WoW en las consolas como PS4, PS5, Xbox One y Xbox One Series X. Sin embargo, esto último ha fue negado por el estudio hace poco.

PUEDES VER World of Warcraft Shadowlands: WoW podría jugarse con mandos desde la nueva expansión

Según se lee en la web oficial de Blizzard, la compañía menciona que efectivamente existe este port para mandos en los códigos del videojuego, debido a que por mucho tiempo los gamers utilizaban AddOns como ‘Console port’ para jugar con controles WoW.

Si bien la gran mayoría de jugadores que disfruta de WoW lo hace a través de un teclado y mouse, la compañía menciona que con el lanzamiento de World of Warcraft: Shadowlands quiere que su videojuego sea totalmente accesible para todos los usuarios, en el que se incluye a personas con discapacidad.

Es por eso que Blizzard confirma que será posible jugarlo a través de mandos como el Xbox Adaptative Controller, periférico de Microsoft que fue creado para personas con habilidades distintas.

Asimismo, los fanáticos también podrán configurar la jugabilidad de WoW para que su personaje se pueda mover, atacar y curarse utilizando un DualShock 4, mando de PS4, o Xbox Wireless Controller, periférico de Xbox One.

World of Warcraft: Shadowlands

Cabe precisar que hasta el momento se desconoce el lanzamiento oficial de World of Warcraft: Shadowlands, pues lo único que se sabe es que llegará en 2020. Esta nueva expansión tendrá a la exjefa de guerra de la Horda, Sylvanas, como la principal antagonista.