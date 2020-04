Doom Eternal parece ser un éxito de pies a cabeza, pero no está alejado de las malas decisiones, al menos ante los ojos de los fans y hasta uno de sus colaboradores más importantes. Mick Gordon, compositor de su banda sonora, tuvo duras palabras contra ld Software y Bethesda después que modificaran sus composiciones para el juego.

El músico australiano ya contaba con una gran trayectoria musicalizando los juegos de Id Software y Bethesda, como los de la saga Wolfenstein y el mismo Doom. Además de Killer Instinct.

Gordon hizo público que Bethesda habría modificado sus composiciones sin su permiso, advirtiendo su malestar después de que la misma comunidad expresara que algo andaba mal con las pistas.

“Mick Gordon tiene mucho más talento como ingeniero de audio que yo y eso es lo que hace de esto algo tan frustrante. Esperaba algo mejor de él. La música es fenomenal, pero esta mezcla del soundtrack oficial de Doom Eternal es francamente terrible” confesaba un usuario en Twitter, sin imaginar la respuesta del músico.

“Yo no hice esas mezclas, y no lo hubiera hecho tampoco” replicó Gordon. “Puede escuchar lo poco que sí mezclé en las pistas ‘Meathook’ y ‘Command and Control’” agregó.

Además, también un comentario que el músico hizo en febrero, en un cover de uno de sus temas en YouTube, deja en evidencia su enfado: “hecho gracioso: todos esos estúpidos cambios de compás son resultado de alguien de marketing que reconstruye las canciones sin ningún conocimiento musical”.

Como es evidente, fue la misma comunidad la que notó las modificaciones al trabajo de Gordon, y todo desembocaría en una conversación que un fan tuvo con el músico donde expresaba sus intenciones de abandonar Id Software (ver galería).

Doom Eternal salió a la venta el pasado 20 de marzo, para PC, PS4 y Xbox One. Se trata del quinto título de la saga ‘madre de todos los shooters’ que debutó en 1993 para MS-DOS.

