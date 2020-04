Infinity Ward se esfuerza para combatir a los cheaters dentro del juego gratis Call of Duty Warzone. Para ello, el estudio acaba de anunciar que todos los jugadores tramposos se enfrentarán entre ellos en una misma partida.

Así lo confirmó Infinity Ward a través de un comunicado publicado desde su cuenta de Twitter. Ahí, menciona todos los cambios, en cuestión de seguridad, se realizarán para que haya menos cheaters y tramposos dentro de Call of Duty Warzone y COD Moder Warfare.

PUEDES VER Hacker enseña a creadores de Call of Duty Warzone cómo lidiar con tramposos

Según se lee en el comunicado, Infinity Ward está trabajando en un sencillo método que funcionará a través de la killcam y modo espectador de Call of Duty Warzone y Modern Warfare, con el que podrán reportar a los cheaters que se encuentren en sus partidas.

Asimismo, el sistema de ‘matchmaking’ de Call of Duty Warzone también será actualizado y tendrá la capacidad de reunir a todos los jugadores tramposos de PC dentro de una misma partida para enfrentarse.

Por otro lado, Infinity Ward también menciona que mejorará el sistema de denuncias, pues ahora se avisará a los gamers si el jugador tramposo que reportaron ha sido baneado de Call of Duty Warzone.

No obstante, aún no se sabe cuándo se activarán estos cambios contra los jugadores tramposos de Call of Duty Warzone y el multijugador online de Modern Warfare en PC.

Recordemos que hace unos días, un cheater confeso sorprendió al enviar consejos a los mismos desarrolladores de Call of Duty Warzone para que sepan cómo identificar y lidiar con los jugadores tramposos.

PUEDES VER Call of Duty Moder Warfare te regala su modo multijugador para PS4, Xbox One y PC por cuarentena

Hasta el momento, Infinity Ward ya ha expulsado a más de 70.000 jugadores tramposos de Call of Duty Warzone y Modern Warfare, videojuegos que están disponibles para PS4, Xbox One y PC.

PUEDES VER Fortnite ya disponible en Google Play: lista de celulares Android compatibles y peso oficial

Hacker enseña a creadores de Call of Duty Warzone cómo lidiar con tramposos

Los hackers han invadido Call of Duty Warzone. El videojuego gratis es injugable por la mayoría de usuarios tramposos que invaden sus servidores y muchos ya están pidiendo baneos permanentes. No obstante un cheater confeso sorprendió al enviar consejos a los creadores para que puedan identificar a estos malos jugadores.

El hecho de que Call of Duty Warzone sea un juego gratis parece ser un factor importante para explicar la gran concurrencia de hackers, especialmente de su versión en PC. Hecho que ya parece insoportable para sus millones de usuarios.

Incluso, el juego cuenta con crossplay (juego cruzado) para permitir servidores compartidos entre usuarios de todas las plataformas (PS4, Xbox One y PC). Esto ya ha provocado una diáspora de jugadores de consola, quienes optan por desactivar la opción por los tramposos. Conoce todos los detalles aquí.

PUEDES VER Crash Bandicoot Mobile ya se puede descargar en Android y luce espectacular [VIDEO]

Crash Bandicoot Mobile ya se puede descargar en Android y luce espectacular

Tal como lo señalaron algunas filtraciones a inicio de año, Crash Bandicoot Mobile ya es una realidad. El juego móvil de Android ya está disponible para descargar solo en algunas regiones del mundo.

Se trata de la primera versión oficial de Crash Bandicoot para celulares, como parte de la saga tradicional de plataformas. El mismo solo está disponible para Android, con el sistema 5.0 como mínimo, y cuenta con una jugabilidad bastante familiar.

Para entrar en detalles, se trata de un runner de plataformas muy similar a Sonic Dash, pero con elementos clásicos que definieron a la saga de Crash Bandicoot desde su aparición en 1996. Conoce más detalles aquí.