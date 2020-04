Call of Duty Warzone enfrentará a jugadores tramposos en una misma partida

Call of Duty Warzone ha sido invadido por una gran cantidad de cheaters, lo que obliga a sus creadores a tomar medidas drásticas para combatirlos y una de ellas es que los jugadores tramposos se enfrenten entre ellos dentro de una misma partida.

Así lo confirmó Infinity Ward a través de un comunicado publicado desde su cuenta de Twitter. Ahí, menciona todos los cambios, en cuestión de seguridad, se realizarán para que haya menos cheaters y tramposos dentro de Call of Duty Warzone y COD Moder Warfare.

Según se lee en el comunicado, Infinity Ward está trabajando en un sencillo método que funcionará a través de la killcam y modo espectador de Call of Duty Warzone y Modern Warfare, con el que podrán reportar a los cheaters que se encuentren en sus partidas.

Asimismo, el sistema de ‘matchmaking’ de Call of Duty Warzone también será actualizado y tendrá la capacidad de reunir a todos los jugadores tramposos de PC dentro de una misma partida para enfrentarse.

Por otro lado, Infinity Ward también menciona que mejorará el sistema de denuncias, pues ahora se avisará a los gamers si el jugador tramposo que reportaron ha sido baneado de Call of Duty Warzone.

No obstante, aún no se sabe cuándo se activarán estos cambios contra los jugadores tramposos de Call of Duty Warzone y el multijugador online de Modern Warfare en PC.

Recordemos que hace unos días, un cheater confeso sorprendió al enviar consejos a los mismos desarrolladores de Call of Duty Warzone para que sepan cómo identificar y lidiar con los jugadores tramposos.

Hasta el momento, Infinity Ward ya ha expulsado a más de 70.000 jugadores tramposos de Call of Duty Warzone y Modern Warfare, videojuegos que están disponibles para PS4, Xbox One y PC.