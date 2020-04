PS4: Sony envía videojuego de regalo a usuario por haberse tardado en la reparación

En tiempo de cuarentena, todo detalle cuenta y Sony se acaba de lucir con el suyo. Un fan que envió a reparar su PS4 hace algunas semanas contó que recibió un videojuego de regalo para la consola al momento de recibirla de vuelta en su domicilio.

La historia ya se ha compartido en distintas redes sociales, pero surgió con el reporte del mismo fan, pnut88, en Reddit. El fanático cuenta que envió su PS4 a reparación a mediados de marzo por un desperfecto.

Esto coincidió con las primeras medidas de aislamiento social, adoptadas por distintos países en el mundo por el coronavirus lo que, lógicamente, afectó la capacidad de respuesta de Sony.

Con el pasar de las semanas, pnut88 tomó conciencia de que tener su PS4 de vuelta, reparada o no, iba a tomar un tiempo mayor al habitual, por lo que decidió no enviar ninguna queja a Sony y solo esperar pacientemente.

La sorpresa llegó el pasado 17 de abril, cuando la PS4 por fin llegó a su domicilio. Sony, no solo envió de vuelta una consola con temática de God of War, sino también una carta de disculpas y hasta un videojuego de regalo.

“Querido dueño de esta PS4. Gracias por seguir apoyando a PlayStation y a sus productos y servicios durante estos tiempos difíciles y sin precedentes. Como una muestra de nuestro aprecio por tu apoyo, incluimos una copia de MLB The Show 20 para que disfrutes. Continuaremos con nuestro compromiso de brindarte el mejor soporte y servicio en el futuro. Quédate en casa y gracias de nuevo” dice la emotiva carta que envió Sony, compartida al portal MP1ST.

Las fotografías tanto de la carta como del juego nuevo ya se compartieron en distintos grupos de la comunidad, así como en redes sociales, generando cientos de elogios hacia Sony.

En Reddit, pnut88 confesó que pagó un total de 164 dólares por el servicio y, al no ser un gran fan de béisbol, coordinó con la comunidad para enviar la copia de MLB The Show 20 a otro usuario de Reddit, que suele jugar MLB The Show 19 con su esposa.

Sin dudas, una gran demostración de la vocación de servicio de Sony. La empresa sigue tomando medidas y ya viene ofreciendo juegos gratis como apoyo a los estudios desarrolladores independientes de PS4, fuertemente afectados por la pandemia del coronavirus.