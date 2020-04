Ya se sabe la fecha en que aterrizará Bills, dios de la destrucción, a Dragon Ball Z Kakarot. A través del DLC ‘A new power awakens’, Beerus hará su debut en el videojuego y los usuarios serán testigos de como Goku y Vegeta alcanzan la transformación de SSJ God. Conoce todos los detalles aquí.

A través de las redes sociales, Bandai Namco compartió las primeras fotografías del planeta donde vive Bills, que será el nuevo escenario de Dragon Ball Z Kakarot y para llegar a él se deberá completar una serie de misiones encargadas por Whiss durante su visita a la Tierra.

PUEDES VER Dragon Ball Z Kakarot: Goku SSJ Dios y Beerus se muestran en impresionantes imágenes

Las nuevas imágenes de Dragon Ball Z Kakarot nos muestra a Goku y Vegeta con el cabello de color rojo, que corresponde a la transformación del super saiyajin dios. No obstante, el padre de Trunks aún no muestra esta fase en el anime de Dragon Ball Super, mas sí en el manga creado por Akira Toriyama.

Asimismo, también se aprecian algunos de los movimientos que Bills tendrá habilitado en Dragon Ball Z Kakarot, como ‘la ira del dios de la destrucción’ y su poderosa onda de ki. Ambos ataques son lanzados contra Goku y Vegeta.

Retar a Bills en Dragon Ball Z Kakarot será una verdadera travesía, pues para enfrentar al dios de la destrucción es necesario alcanzar el nivel 250, lo que significa que deberás completar todas las misiones de la historia principal y secundaria para llegar a tu máximo poder.

De acuerdo a Bandai Namco, los usuarios podrán disfrutar del DLC ‘A new power awakens’ en Dragon Ball Z Kakarot a partir del 28 de abril. Este contenido solo es la primera parte y está basado en el enfrentamiento de Goku y Vegeta contra Bills.

Por otro lado, Bandai Namco no ha revelado aún el precio del DLC ‘A new power awakens’ de Dragon Ball Z Kakarot, el cual se podrá conseguir en las tiendas de PS4, Xbox One y Steam.

PUEDES VER PS4: Sony envía videojuego de regalo a usuario por haberse tardado en la reparación

Dragon Ball Z Kakarot: Goku SSJ God y Beerus se muestran en impresionantes imágenes

Dragon Ball Z Kakarot expande su historia con un nuevo DLC (contenido descargable), que se dividirá en dos capítulos. La trama estará basada en la película La batalla de los Dioses y ya se pueden ver las primeras imágenes de Beerus, Whis, además de Goku y Vegeta transformados en Super Saiyajin Dios.

A new Power Awakens - Part 1 es el nombre del primer contenido descargable que recibirá Dragon Ball Z Kakarot, en donde se menciona que un poderoso individuo amenaza con destruir a la Tierra y es nada menos que Beerus (Bills), el dios de la destrucción que despertó después de miles de años.

Sin embargo, la transformación Super Saiyajin 3 de Goku y la de Super Saiyajin 2 de Vegeta no serían lo suficientemente fuertes para combatir contra Beerus, por lo que deberán entrenar con Whis para alcanzar el nivel de SSJ Dios. Sería la primera vez que veamos estos aspectos en Dragon Ball Z Kakarot. Conoce más detalles aquí.