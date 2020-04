PS4 es una de las consolas que muchos compran para pasarla bien mientras se está en cuarentena, tal como lo demostró un exfuncionario de Estados Unidos, quien compró una PlayStation 4 para sus hijos y un mando DualShock 4, pero al percatarse que este era pirata no dudó en culpar a China.

De acuerdo al portal de Kotaku, el exfuncionario es Ari Fleischer, secretario de prensa de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, que publicó desde su cuenta de Twitter haber comprado una PS4 y para completar el paquete adquirió un mando DualShock 4 extra a través de Amazon.

Pero grande fue su sorpresa y enojo al percatarse que el mando de PS4, el cual compró en Amazon, era pirata y que no funcionaba. Ello lo motivó a publicar un polémico tuit que causó revuelo en redes sociales.

Ari Fleischer culpa a China por recibir un mando DualShock 4 de PS4 falso.

“Otra razón para desconfiar de China. Le compramos a nuestros hijos un PS4 y recibimos un segundo control (DualShock 4) en Amazon. El mando estaba hecho en China, por supuesto, y no funcionó. Jamás funcionó, porque es falso”.

Las respuestas no se hicieron esperar ante el polémico tuit del exfuncionario de Estados Unidos. Pues los internautas voltearon lo dicho por Fleischer de manera sarcástica compartiendo inventos realizados en China como lo fue la rueda.

Por otro lado, algunos usuarios de Twitter también se burlaron de Fleischer al no haber leído la publicación de Amazon donde se ofrecía el DualShock 4 de PS4, que al no ser un producto vendido genera este tipo de riesgos.

Tras una serie de críticas, Ari Fleischer no tuvo más remedio que borrar su tuit. Sin embargo, el mensaje del exfuncionario de Estados Unidos quedará grabado por mucho tiempo en internet y en la mente de sus seguidores.

Los juegos gratis se hacen presentes en PS4 gracias a la iniciativa de Sony “Play at Home”, con la que busca combatir la cuarentena y brindar ratos de buenos momentos a gamers en cuarentena. Conoce cómo reclamar Uncharted The Nathan Drake Collection como regalo.

A un regalo no se le dice no y si es Uncharted, mucho menos. Lo que esperaban millones de usuarios de PS4 se hizo realidad. No solo recibirán juegos gratis, también se tratan de títulos exclusivos.

La medida llega con la iniciativa “Play at Home” o “Juega en casa”. Sony busca darnos más motivos para mantenernos cumpliendo la cuarentena con juegos gratis y así lo anunció en sus redes sociales causando gran revuelo. Conoce más detalles aquí.