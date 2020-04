Steam: Borderlands ya está disponible gratis para PC y Xbox One

Nada más erróneo que pensar que los juegos gratis se han acabado. Steam y Xbox One vuelven a ofrecer otro auténtico juegazo sin coste alguno entretenernos durante la cuarentena por coronavirus. Se trata de Borderlands: Game of the Year Edition, que puedes reclamar por tiempo limitado.

Borderlands es ya un clásico del género de disparos en primera persona que combina elementos de RPG con acción desenfrenada y sin parar. Aunque se trata de un título del 2010, debes saber que ha sido remasterizado hace poco más de un año.

Es esta edición remasterizada la que llega gratis, con compatibilidad 4K para las PC’s que puedan permitírselo o si la juegas desde una Xbox One X.

2K Games, editora del juego, anunció que Borderlands: Game of the Year Edition puede jugarse gratis hasta el 22 de abril en Xbox One y hasta el 23 de abril en Steam. Asimismo, obtendremos todos los añadidos del juego e incluso sus cuatro DLC.

“Esta remasterización mejorada, en Ultra HD, del shooter-looter original incluye los cuatro contenidos descargables adicionales, así que además de la campaña principal, también podrás jugar a: The Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxxi’s Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx y Claptrap’s New Robot Revlution” señaló la cuenta oficial del juego en Twitter.

Conserva tu progreso

Este regalo temporal viene acompañado de una fuerte promoción para comprar Borderlands: GOTY Edition y poder conservarlo para siempre. En Steam, puedes comprar el juego con un 67% de descuento, por S/. 32.97, en este enlace. Mientras que, en la tienda de Xbox, el juego ya tiene una rebaja del 50%.

Si decides comprar el juego, podrás mantener la partida guardada y todo el progreso logrado si lo jugaste mientras fue gratis, tanto en Steam como en Xbox One.

Si decides jugar Borderlands: Game of the Year Edition en tu PC, recuerda que esta debe contar con los requisitos recomendados o mínimos. Aquí te los compartimos:

Requisitos mínimos

Sistema: Windows XP / Vista.

Procesador: 2.4 Ghz o procesador equivalente.

Memoria: 1GB de RAM (2GB recomendados para Vista).

Tarjeta de vídeo: 256 MB (serie GeForce 200; GeForce serie 7, 8 o 9; serie Radeon R600 ó R700).

Disco Duro: 8 GB de espacio libre.

Sonido: Tarjeta Compatible con Windows.

Requisitos recomendados:

Sistema: Windows XP / Vista.

Procesador: 2.4 Ghz o procesador equivalente.

Memoria: 2GB de RAM.

Tarjeta de vídeo: 256 MB (GForce 9 o superior; Radeon R700 o superior).

Disco Duro: 8 GB de espacio libre.

Sonido: Tarjeta Compatible con Windows.

Descarga Borderlands gratis en PC y Xbox One

Sigue estos enlaces para descargar Borderlands: Game of the Year Edition sin costo, según tu plataforma:

Descarga Borderlands: Game of the Year Edition para PC en Steam

Descarga Borderlands: Game of the Year Edition para Xbox One