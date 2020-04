La PS5 sigue sin revelar mayores detalles tras el último anuncio oficial de su mando. Por ello, muchos usuarios han vuelto a recurrir a los diseños propios sobre el aspecto de la consola. Uno en particular ha logrado tanto realismo que logró confundir a cientos de fans sobre su veracidad.

Se trata del video de Oby 1, un usuario de YouTube que generó cierto revuelo en las comunidades de videojuegos en redes sociales. El mismo creó un clip donde se muestra un modelo de la PS5 conectada a un televisor y encendiéndose.

A primera vista, parece que se trata de un video grabado con una cámara convencional en un escritorio real. Un modelo bastante pequeño de la PS5 aparece conectado bajo dos pantallas y una de ellas, al encenderse, muestra su logo y su supuesta pantalla de presentación.

El video parece tan real que incluso fue compartido por la conocida cuenta /LEAKS en Twitter, la que lo catalogó como “Inicio de PS5 y posible modelo de la consola actual”. Desde allí, muchos medios lo replicaron por toda la red.

Lo curioso del hecho es que no se trata de ningún modelo existente, pues el video Oby 1 fue creado enteramente en CGI, tal cual como lo reveló en otro video suyo que nombró: “Cómo ganarse a las interweb, haz un video de PS5”.

“No creas todo lo que ves en internet” afirmó Oby 1 en la descripción de este segundo video donde demuestra cómo creó el clip anterior que, por cierto, renombró como “Este video es fake y CGI” en YouTube.

El video original de la supuesta PS5 ya cuenta con casi 200 000 reproducciones y, aun siendo un fanmade, sigue recibiendo elogios de los usuarios: “Eso fue impresionante, hermano. No me importó siquiera que no fuera real” dijo el usuario Nir Patel.