Después de 4 años, la actualización más esperada por millones de jugadores de Pokémon GO estaría cerca de llegar. Se filtró que los usuarios deberán alcanzar el nivel 50 y se muestran las posibles recompensas que se recibirá por cada nivel.

Por el momento, todos los usuarios de Pokémon GO solo pueden alcanzar el nivel 40. Sin embargo, ello no significa que sea una tarea fácil de completar, pues muchos entrenadores que están en level 39 se tardan varios meses en recolectar los cinco millones de experiencia que se requiere para ‘cuarenta'.

PUEDES VER Pokémon GO: así se consigue y funciona el pase de incursión remota para jugar desde casa

La filtración llega por parte de la cuenta de Twitter Pokéminers, quienes explican haber encontrado el nivel 50 como el nuevo límite para todos los entrenadores, ello gracias al APK al que lograron tener acceso.

Asimismo, explican que en los códigos de Pokémon GO no se menciona la cantidad de experiencia requerida para alcanzar el nivel 50 ni posteriores, por lo que no se sabe si aún no actualizan el game master o si habrá otro sistema para el ‘level up'.

Por otro lado, basándose en las recompensas que se reciben desde el level 2 al 40, los mismos insiders se han aventurado a colocar los posibles premios que se obtendrán desde el nivel 41 al 50.

PUEDES VER Pokémon GO: Alakazam aprenderá este poderoso ataque en el Community Day de Abra

Cabe resaltar que las recompensas del nivel 41 al 50 es solo una suposición hecha por pokéminers, pues estos datos pueden ser reemplazados por Niantic en cualquier momento hasta que se hagan oficiales en Pokémon GO.