Conseguir una Nintendo Switch en la actualidad es muy difícil, más aún por el apabullante éxito del videojuego Animal Crossing New Horizons. Es por ello, que un gamer sorprendió a miles al construir la consola híbrida con repuestos para su amigo y le salió mucho más barato.

Desde que la propagación del coronavirus se intensificó en Japón, la tienda principal de la gran N confirmó que se habían quedado sin stock de Nintendo Switch, lo cual repercutió en otros comercios del mundo días después.

No obstante, este gamer, fanático de Animal Crossing New Horisons, hizo lo que muchos no se atrevieron, construir una Nintendo Switch con de piezas de repuesto de la consola para regalárselo a uno de sus amigos.

Sarbaaz37, protagonista de esta interesante anécdota, cuenta que sus amigos quedaron maravillados al verlo jugar Animal Crossing New Horizons y decidieron comprar una Nintendo Switch oficial para disfrutarlo.

Sin embargo, no pudieron adquirirla porque las tiendas no tenían stock, además de que algunas personas vendían la consola híbrida de segunda mano a precios exorbitantes, que rondaban los $400 y $600, y muchas de ellas no tenían todos los accesorios.

Entonces Sarbaaz37 le dijo a su amigo que podía construir una Nintendo Switch barata utilizando los repuestos de la consola y ellos lo motivaron a hacerlo sin saber que el resultado sería increíble.

Él cuenta que todos los materiales que utilizó para construirla le costaron $199, un precio menor a los $300 y $400 con los que se podía adquirir en eBay en abril.

Además, menciona que tardó un mes para terminar la Nintendo Switch porque los repuestos provenían de China. Una vez finalizado el trabajo colgó fotografías y dice que la máquina funciona sin ningún problema.

Si sueñas con tener una Nintendo Switch, aquí te dejamos todo el proceso que realizó Sarbaaz37 para construir su propia consola casera.