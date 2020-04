Juegos gratis: Epic te regala Just cause 4 y Wheels of Aurelia para PC

Los juegos gratis siguen llegando para amenizar la cuarentena. Epic Games Store trae más regalos para los gamers, quienes ya pueden reclamar dos impresionantes videojuegos, entre los que figura Just Cause 4 para PC.

Cada jueves, Epic Games Store actualiza la lista de juegos gratis disponibles en su plataforma y hoy es momento de que consigas Just Cause 4 y Wheels of Aurelia, dos videojuegos que te mantendrán ocupado en esta cuarentena por su gran historia.

La manera de reclamar estos juegos gratis es muy sencilla, pues lo único que se necesita es tener una cuenta en Epic Games Store para proceder a recibir estos regalos de la tienda. Eso sí, es necesario descargar el cliente de la plataforma antes, para poder disfrutar de Just Cause 4 y Wheels of Aurelia en tu PC.

Según se lee en la web de Epic Games Store, los gamers podrán reclamar Just Cause 4 y Wheels of Aurela hasta el próximo jueves 23 de abril, fecha en que la tienda tendrá otros juegos gratis y uno de ellos ya fue revelado: For the King.

Reclama Just Cause 4 gratis aquí.

Reclama Wheels of Aurelia gratis aquí.

¿De qué va Just Cause 4?

Just Cause 4 nos lleva a un ficticio país sudamericano llamado Solís, en el cual Rico Rodríguez, protagonista del videojuego, se enfrentará a un grupo paramilitar llamado Black Hand, quienes planean poner en marcha el peligroso Proyecto Illapa.

El planeta está en grave peligro, pues este proyecto se basa en crear núcleos meteorológicos que le permitirán controlar el clima a tal nivel que podrá generar terribles tormentas.

Just Cause 4 es un videojuego de mundo abierto, por lo que te transportarás utilizando autos, motocicletas, furgonetas, lanchas e incluso helicópteros. Desde que inicia, la acción está asegurada, pues en los primeros minutos ya te enfrentas a los soldados de Black Hand.

¿De qué va Wheels of Aurelia?

Wheels of Aurelia es un videojuego narrativo en el que juegas como Lella, una ciudadana que irá manejando por toda la costa italiana de los años 70. Durante este viaje, conversarás con varias personas que te harán conocer la realidad del país. Además de descubrir acontecimientos muy importantes de la vida de la protagonista que habían quedado en el pasado.