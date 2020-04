Crysis, el icónico videojuego de Crytek, conocido por marcar un antes y un después en los gráficos de videojuegos, volvería remasterizado para PC, PS5 y Xbox Series X. Así lo menciona un mensaje oficial en la página web de los mismos creadores, que posteriormente fue eliminado.

El portal anunciaba Crysis Remastered junto a una imagen promocional y una página de pre-registro que permitía a los usuarios inscribirse para más novedades, tanto en PC, Nintendo Switch y, curiosamente Xbox y PlayStation, sin precisar las plataformas de estas marcas.

PUEDES VER PS4: descarga gratis Uncharted The Nathan Drake Collection y quédatelo para siempre

La página oficial de Crytek anunciaba en un mensaje ya eliminado lo siguiente: “Crysis Remastered trae nuevas funciones gráficas, texturas de alta calidad y solución nativa de Ray-Tracing agnóstica de API y Hardware de Crytek a PC, PlayStation, Xbox y, por primera vez, Nintendo Switch”.

El mensaje estuvo publicado el suficiente tiempo como para que se replique la imagen oficial que compartieron, donde se observan los logos de PS4 y Xbox One. Consolas que, al menos en la práctica, no son capaces de ejecutar Ray-Tracing.

Aun así, el mensaje de Crytek es claro al señalar que su técnica de Ray-Tracing es independiente del hardware y API, algo que hace más probable que Crysis Remastered, de confirmarse, llegue a PS5 y Xbox Series X.

La mayor sorpresa, por supuesto, la tiene Nintendo Switch. Un port de Crysis Remastered para la consola híbrida demostraría la versatilidad de su tecnología agnostic Ray-Tracing.

Esta tecnología puede probarse gratuitamente en el demo Neon Noir, del CRYENGINE de Crytek, publicada en noviembre del 2019. Sus requisitos recomendados pueden darnos una idea de lo que exigiría Crysis Remastered para funcionar óptimamente en PC:

Procesador AMD Ryzen 5 2500X o Intel Core i7-8700

Tarjeta gráfica AMD Vega 56 8 GB VRAM o NVIDIA GTX 1070 8 GB VRAM

Memoria RAM: 16GB

S.O: Windows 10 64-bit

El meme de Crysis

La fama de “exigente” de Crysis hizo que se convirtiera en un punto de referencia para medir la capacidad general de una PC gamer. Esto conllevó a la creación del conocido meme “Can it run Crysis?” (¿Puede correr Crysis?) frase que se combinaba con imágenes de computadoras potentes para parodiar el hecho.

PS4: Sony te regala Uncharted The Nathan Drake Collection para siempre

PS4 también recibe juegos gratis y emociona a miles. Sony anunció la iniciativa “Play at Home”, con el propósito de combatir el coronavirus y hacer que los gamers pasen un buen momento en esta cuarentena. Es por eso que ya se puede reclamar Uncharted The Nathan Drake Collection y se lo pueden quedar para siempre.

A un regalo no se le dice no y si es Uncharted, mucho menos. Lo que esperaban millones de usuarios de PS4 se hizo realidad. No solo recibirán juegos gratis, también se tratan de títulos exclusivos.

La medida llega con la iniciativa “Play at Home” o “Juega en casa”. Sony busca darnos más motivos para mantenernos cumpliendo la cuarentena con juegos gratis y así lo anunció en sus redes sociales causando gran revuelo. Conoce más detalles aquí.