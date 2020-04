Tras el arribo de Horizon Zero Danw a PC, una serie de videojuegos exclusivos de PS4 aparecieron en una reconocida tienda virtual con la etiqueta de Windows. Los títulos fueron Days Gone y Uncharted The Nathan Drake Collection. Ante ello, PlayStation se pronunció y no negó que esto pueda suceder.

Gran sorpresa generó en los gamers lo que suponía ser una filtración masiva de lanzamientos. Pues también se mencionaba a The Last of Us Part II, videojuego que ha estado en boca de todos debido a que se retrasó su estreno de manera indefinida en PS4. Además, de otra importante saga de PlayStation como lo era Gran Turismo.

PUEDES VER The Last of Us Part II: lo listan para igual como ocurrió con Horizon Zero Dawn

Days Gone y Uncharted The Nathan Drake Collection, este último un juego gratis que se puede reclamar en PS4 por tiempo limitado, aparecieron en la tienda de Amazon Francia, aunque no se mostraba alguna imagen ni detalles como la fecha de lanzamiento en PC.

Para resolver las dudas de miles de gamers, el portal IGN se contactó con Sony para aclarar si Days Gone y Uncharted The Nathan Drake Collection se iban a estrenar en PC, por lo que la empresa japonesa dijo lo siguiente:

“Los listados no son precisos. Nosotros no hemos anunciado que estos videojuegos (Days Gone, Uncharted The Nathan Drake Collection, The Last of Us Part II, entre otros), llegarán a PC”.

PUEDES VER PS4: Sony te regala Uncharted The Nathan Drake Collection para conservarlo por siempre en la consola

Si bien no niega rotundamente que todos los exclusivos de PS4 vayan a llegar a PC, el hecho de que Horizon Zero Dawn se estrene en computadoras a través de Steam, no significa que suceda con los demás juegos privados de PlayStation 4.

Recordemos que el presidente de PlayStation Worldwide Studios dejó claro que el debut de Horizon Zero Dawn en PC “no necesariamente significa que cada videojuego tendrán un port para computadoras”.

Por el momento, Days Gone y Uncharted The Nathan Drake Collection no llegarán a PC. Sin embargo, es posible que Sony cambie de parecer en el camino y posiblemente mucho tendrá que ver el éxito que llegue a tener Horizon Zero Dawn una vez se lance a través de Steam.