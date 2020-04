The Last of Us Part II es listado para PC igual como ocurrió con Horizon Zero Dawn

The Last of Us Part II en PC es el impactante hecho que muchos se cuestionan y que causa revuelo a partir de una insólita revelación. El sitio web de Amazon Francia lista el juego para la plataforma Windows, tal cual ocurrió con Horizon Zero Dawn hace unos meses.

La noticia llega tan solo semanas después de que The Last of Us Part II fuera postergado indefinidamente por causas no tan claras, de su fecha original (29 de mayo). El título hasta ya fue retirado de la PlayStation Store.

Ahora, el sitio web de Amazon en Francia ha listado The Last of Us Part II de manera imprevista, al igual que otros juegos exclusivos de la PS4, con la sorprendente etiqueta Windows como plataforma. Ello ha hecho que algunos gamers sospechen que Sony ha decidido llevar más de sus juegos a la PC.

Es más, para muchos usuarios, esto explicaría la razón por la que The Last of Us Part II fue retrasado. En su momento, su director, Neil Druckmann, afirmó que las razones fueron “temas logísticos fuera de su control”.

Sea como fuere, la comunidad no puede pasar por alto este hecho, pues así fue como sucedió exactamente con Horizon Zero Dawn, otro título exclusivo de PS4 que se filtró en Amazon Francia poco tiempo antes de ser confirmado para PC.

The Last of Us Part II listed for PC on Amazon France https://t.co/v2aKFsOxhb pic.twitter.com/otLMRze6qt — Wario64 (@Wario64) April 15, 2020

Es más, el hallazgo fue publicado por el mismo usuario que informó sobre la llegada de Horizon Zero Dawn a PC en su momento; aun así, en la comunidad también hay muchos fans resistentes a la idea y con una justa razón.

El sitio web de Amazon Francia también lista muchos exclusivos de Nintendo, con la misma etiqueta “para Windows”, algo que sí resulta difícil de creer, pues Nintendo nunca antes ha publicado un juego exclusivo suyo fuera de sus propias plataformas.

Los fans están divididos por todos estos hallazgos y así lo evidencian algunos comentarios en redes sociales:

“¿Qué está pasando? Si todo esto es verdad, los fans de PlayStation van a estar enojados como pasó con Horizon Zero Dawn”, “Amazon Francia, mejor que cualquier State of Play”, “Hemos visto un listado para PC de Horizon Zero Dawn en este mismo sitio antes de que sea confirmado. Aun así, me cuesta creerlo”, son algunos de los comentarios de la comunidad.

Otros aprovechan para ironizar: “Mis planes para comprar una PS5 se acaban de ir por la ventana”, “¿Están seguros que ‘PC’ no es la palabra francesa para ‘PS4’?”, “Imaginen a todos los gamers destruyendo su PS4, jaja”.

Ante todo esto, lo más probable es que esta serie de listados sea parte de un error en el sitio web que muestra Amazon Francia como origen. Se trata del sitio web jeuxvideo, un sitio francés de venta de videojuegos y consolas. Este fue el mismo portal que apareció cuando listaron Horizon Zero Dawn.

Sin embargo, hasta la PS5, futura consola de Sony, está listada de esa manera, por lo que la posibilidad de que se trate de un bug es alta; aun así, nada puede descartar que algún exclusivo de PS4, incluido The Last of Us Part II, llegue a PC en el futuro.