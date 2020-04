Rick May, reconocido actor conocido por prestar su voz para muchos videojuegos populares, falleció el pasado 8 de abril por complicaciones causadas por el coronavirus. La noticia afectó a la comunidad gamer, especialmente la de Team Fortress 2, desde donde organizaron un emotivo homenaje.

May comenzó su carrera como actor de voz a inicios de los noventa. También fue actor y director de teatro. Sus sobrevoces más conocidas son probablemente la de Peppy Hare en Star Fox 64, Gengis Kan en Age of Empires II y el soldado del juego de Valve, Team Fortress 2.

La sensible pérdida llegó a la comunidad gamer cuando John Patrick Lowrie, actor que hizo la voz del francotirador (Sniper) en Team Fortress 2, compartió una publicación de Larry Albert sobre el deceso. Albert trabajó con May en The further adventures of Sherlock Holmes.

El impacto de May en los fans de Team Fortress 2 es fuerte gracias a su personaje que representaba curiosas escenas en alguno que otro machinima y tráiler oficial, junto con los demás personajes del título.

Tras conocer la noticia, muchos jugadores de Team Fortress 2 se organizaron rápidamente por redes sociales y lo que hicieron para rendir tributo a May ha dejado conmovidos ya a miles.

El usuario de Twitter, DBlackjack21, compartió las imágenes en las que se observa a todos los jugadores de un servidor de Team Fortress 2 vestidos como Soldier y reunidos formando un círculo.

Lo más emotivo fue cuando todos ejecutaron uno de los emotes característicos del personaje, que recuerda al saludo de 21 armas, un gesto militar para expresar honor. Todos los jugadores del servidor sacaron sus armas y las dispararon en símbolo de respeto.

Este servidor no fue el único escenario donde rindieron homenaje a Rick May. En quizá el mapa más conocido del juego, 2fort, también se organizaron para vestirse de Soldier y ejecutar el emote formados en fila sobre el techo del puente.

Sin dudas, una fuerte demostración de respeto y honor de parte de la comunidad gamer. Team Fortress 2 fue publicado en 2007 y sigue siendo uno de los títulos multijugador más populares de PC. Es completamente gratis y puedes descargarlo en este enlace.

Aquí te compartimos más de los trabajos de voz que inmortalizaron a Rick May.