John Conway, matemático británico conocido en la comunidad de videojuegos por ser uno de los precursores de la industria, falleció a la edad de 82 años el pasado 11 de abril por complicaciones relacionadas al coronavirus (COVID-19).

El deceso enluta nuevamente a la industria de la que Conway es pionero gracias a su obra Game of life, también conocido como el “Juego de Conway”, que desarrolló en 1970 y es capaz de simular el comportamiento de las células en un organismo.

Game of life es un ‘juego para cero jugadores’, es decir, uno que desarrolla sus eventos a partir de un estado inicial, sin necesidad de interacción adicional por parte de nadie.

La obra de Conway es tan paradigmática que puedes verla ejecutarse tan solo buscando el término “Conway’s Game of Life” en Google (o siguiendo este enlace), lo que hará que el juego corra en tu ventana de navegador en los laterales de tu pantalla.

Las mecánicas de Game of life lo hacen ser 'Turing completo’ y que pueda simular cualquier máquina de Turing. Esto último significa que puede resolver cualquier problema computable. Si un problema no es resoluble en este videojuego, no lo será para ninguna computadora.

Los aportes de Conway trascendieron a la industria de los videojuegos, pero siempre estuvieron enlazados al entretenimiento, sobre todo con las matemáticas recreacionales.

Game of life fue creado en 1970 y ha sido también catalogado como un autómata de células, y sentó las bases para muchos géneros de simulación en la industria como Pong y The Oregon Trail.

Para entender mejor el aporte de John Conway a los videojuegos y a la computación, te compartimos este video sobre cómo funciona Game of life.