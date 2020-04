PS4: Sony regala Uncharted The Nathan Drake Collection para siempre

Tardó pero llegó. Sony se une a la ola de juegos gratis y ya hizo oficial su primer regalo para PS4. Se trata de The Nathan Drake Collection, un paquete con los primeros tres juegos de la serie Uncharted, remasterizados para la PlayStation 4. Reclámalos ahora y consérvalos para siempre.

A un regalo no se le dice no y si es Uncharted, mucho menos. Lo que esperaban millones de usuarios de PS4 se hizo realidad. No solo recibirán juegos gratis, también se tratan de títulos exclusivos.

La medida llega con la iniciativa “Play at Home” o “Juega en casa”. Sony busca darnos más motivos para mantenernos cumpliendo la cuarentena con juegos gratis y así lo anunció en sus redes sociales causando gran revuelo.

“Como agradecimiento a todos los que ponen de su parte para minimizar el impacto de esta pandemia, Sony Interactive Entertainment se enorgullece de presentar la iniciativa Juega en casa”, señala la compañía en el blog oficial de PlayStation.

Sony explica que “Play at Home” se compone de dos partes: proporcionar juegos gratis (de PS4) para mantener a la comunidad de PlayStation en casa, y crear un fondo para ayudar a los estudios de juegos independientes que puedan estar experimentando dificultades financieras.

¿Cuántos juegos gratis llegan para PS4?

La colección The Nathan Drake Collection incluye estos tres videojuegos remasterizados meticulosamente para PS4:

Uncharted: Drake’s Fortune

Uncharted 2: Among Thieves

Uncharted 3: Drake’s Deception

Además, Sony está regalando el título independiente Journey también como parte de la campaña “Play at Home”.

The Nathan Drake Collection estará disponible para PS4 desde este 16 de abril y podrá reclamarse hasta el próximo 6 de mayo. Recuerda que una vez que los tengas en tu poder, los mantendrás para siempre.

¿También son para PS3?

Uncharted: The Nathan Drake Collection es una colección remasterizada exclusiva de la PS4. Sony no está regalando juegos gratis para PS3 en “Play at Home”, por el momento.

Cómo reclamar Uncharted: The Nathan Drake Collection para PS4

Para agregar Uncharted: The Nathan Drake Collection a tu cuenta de PlayStation Network y conservar el juego para siempre, tendrás que esperar hasta este jueves 16 de abril e ingresar a este enlace. Te recomendamos que lo hagas desde tu PS4.