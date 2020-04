Ubisoft es una de las compañías que más juegos gratis ha liberado en estos tiempos difíciles de cuarentena. Continuando con esta tendencia, el estudio francés anunció que todos los gamers que tengan Just Dance 2020 tendrán acceso gratis al servicio Just Dance Unlimited para bailar hasta 500 temas.

De acuerdo a lo que se lee en la web oficial de Ubisoft, Just Dance Ulimited es un servicio de suscripción que ofrece a los gamers acceso a versiones de transmisión de más de 500 canciones de toda la saga.

A través del videojuego Just Dance 2020, Ubisoft quiere promover la actividad física. Por ello, el estudio francés anunció que desde el 7 de abril los usuarios podrán utilizar el servicio Just Dance Unlimited por todo un mes. Es decir, hasta el 7 de mayo.

Just Dance Unlimited gratis en Nintendo Switch y Xbox One

Los jugadores con suscripción activa en Just Dance Unlimited o que tengan una versión de prueba de un mes, recibirán 30 días más extra por parte de Ubisoft. No obstante, para Nintendo Switch, el tiempo extra será aplicable una vez que hayan ingresado con la cuenta que usaron para comprar el servicio.

Just Dance Unlimted gratis en PS4

En el caso de los usuarios de PS4 que tengan una suscripción activa o de prueba en Just Dance Unlimited, no se les agregará tiempo libre adicional al servicio.

Por otro lado, Ubisoft también menciona que el aplicativo Just Dance Now, que está disponible para iOS y Android, permitirá usar sus smartphones para que la pantalla registre los pasos de baile, siempre y cuando esté conectado a internet. Los usuarios podrán jugar una canción por día gratis.

Descarga Just Dance Now para Android aquí.

Descarga Just Dance Now para iOS aquí.

¿Y si no tengo Just Dance 2020?

Ubisoft quiere que todos bailen en cuarentena. Es por eso que pidió descargar la demo de Just Dance 2020 en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC para bailar temas como “Kill this Love” de Blackpink y “Talk" de Khalid.

Just Dance sin consolas

Para aquellos gamers que no tienen consolas para disfrutar de Just Dance 2020, Ubisoft compartió el canal oficial de YouTube del videojuego para ingresar a la lista de reproducción del videojuego y bailar extractos de canciones con sus familiares durante esta cuarentena. Puedes ingresar aquí.