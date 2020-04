Pokémon GO recibió un increíble evento para todos los fans de la Liga de Combates GO. Esta celebración tuvo a Marill shiny como protagonista, quien también aparece en estado salvaje. Además, durante todo el día los usuarios podrán realizar hasta 100 batallas en GO Battle League.

El evento se llama día de Combates GO: Marill, en el que esta criatura aparecerá con mayor frecuencia como recompensa del modo PVP de Pokémon GO, además de otros increíbles bonus que se irán desbloqueando conforme vayas ganando más batallas.

El día de Combates GO: Marill estará activo solo por hoy, domingo 12 de abril. Tienes hasta las 2:00 de la tarde, hora local, para tener más oportunidades de conseguir a Marill shiny, quien saldrá como premio luego de haber ganado la primera y tercera victoria en el set de combates.

Asimismo, para aquellos jugadores de Pokémon GO que utilicen los pases hasta las 2 de la tarde, Marill aparecerá tras cada victoria como recompensa. Así que manos a la obra, pues te esperan alrededor de 100 batallas hasta las 11.59 de la noche.

Así como lo lees, durante este importante evento de la Liga de Combates GO, todos los usuarios de Pokémon GO podrán batallar hasta 100 veces, por lo que se te hará posible alcanzar el tan preciado Rank 10.

Otro de los bonus que trae el día de Combates GO: Marill, es que todos los usuarios recibirán el doble de polvos estelares por cada captura de Marill durante este periodo, de 11.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.

Recuerda que la Liga de Combates GO ya se encuentra en la tercera etapa, es decir que todos los entrenadores de Pokémon GO batallarán en la Liga Master, en donde no hay límite de PC.

Pokémon GO: Niantic enviará regalos diarios y comparte código para reclamar misteriosa caja

Pokémon GO sigue recibiendo contenido durante la cuarentena. Niantic no quiere que los gamers salgan de casa y para ello les está enviado regalos todos los días. Además, el estudio publicó un código para que jugadores que disfruten del aplicativo desde un dispositivo iOS y Android puedan reclamar una misteriosa caja.

Ante la situación actual que vive el mundo, Niantic inició una campaña en redes sociales para aquellos jugadores de Pokémon GO que no tienen una poképarada cerca de casa, publicando su código de amistad para que los entrenadores reciban regalos diarios.

Asimismo, para los entrenadores que no puedan agregar a Niantic como amigo en Pokémon GO, el estudio sorprendió al compartir un código que se puede reclamar en la tienda del juego de realidad aumentada para obtener una caja, cuyo contenido son ocho poké balls, cuatro bayas frambú y 4 bayas pinia plateada. Conoce más detalles aquí.