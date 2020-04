Los juegos gratis llegan por todos lados. Epic Games Store también quiere que estés en casa y continúa regalando más videojuegos. Esta popular tienda también trae para ti dos increíbles juegos que podrás disfrutar en solitario durante esta cuarentena. Conoce cómo reclamar estos títulos y quedártelos para siempre.

Epic Games Store hace mucho que está regalando increíbles juegos, algunos triple A, a través de su plataforma. Todos los videojuegos son para PC y los obsequios se refrescan cada semana, por lo que tienes muy poco tiempo para reclamarlos.

De acuerdo a la información que se recoge desde Epic Games Store, los dos juegos gratis que puedes reclamar desde ya estarán como regalo en la tienda hasta el próximo jueves 16 de abril. Los dos títulos te harán temblar de miedo o despertarán tu sentido detectivesco desde el principio.

Los juegos gratis de esta semana en Epic Games Store son: Close to the Sun y Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Ambos videojuegos se lanzaron en PS4 y Xbox One, por lo que son una gran alternativa de disfrutarlos a través de tu PC si es que no tienes alguna de estas consolas.

Reclama aquí Close to the Sun

Reclama aquí Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

A continuación, te haremos un breve resumen acerca de la historia de ambos videojuegos, que son realmente entretenidos e incluso cuentan con contenido histórico, que te sorprenderá.

Close to the Sun

El estudio italiano Storm in a Teacup nos trae Close to the Sun, un videojuego en survival horror en primera persona, que nos hará encarnar a la periodista Rose Archer, cuya misión es rescatar a su hermana Ada. El escenario donde se desarrolla toda la trama es alucinante, pues nos llevará a una realidad alternativa del año 1897 llamado Helios, en el que Thomas Alva Edison y Nikola Tesla disputan el dominio tecnológico en el mundo.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Sé el mejor detective del mundo. Basado en la famosa novela Crimen y Castigo, Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, te lleva al Londres del siglo XIX, en el que Sherlock Holmes y su acompañante Watson deberán resolver seis casos, que van desde robos hasta inexplicables asesinatos. Tu misión es descubrir la verdad y qué mejor si te conviertes en el mejor detective del mundo.

Recuerda que estos juegos gratis, Close to the Sun y Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, se podrán reclamar en Epic Games Store hasta el jueves 16 de abril, fecha en que llegará como juego gratis Just Cause 4, la última entrega de la famosa saga de acción creada por el estudio Avalanche Studios.