Valorant acaba de hacer pública su pulida y notoriamente sencilla jugabilidad tras iniciar su fase de beta cerrada hace unos días. El nuevo título de Riot Games, creadores de League of Legends, toma mucho del estilo de Overwatch y la jugabilidad de CSGO.

En Valorant existe un estilo visual muy cercano a los de los héroes de Overwatch, con unos escenarios muy al estilo de Counter Strike, donde tenemos que colocar bombas en lugares estratégicos o evitar que el equipo enemigo lo consiga.

Esta combinación ha sido bien recibida por la comunidad, con ya más de un millón espectadores en los streamings que muestran partidas multijugador. Riot ha logrado llamar la atención en el mercado extremadamente saturado de los shooters.

Los récords de audiencia de Valorant no son para despreciar. Un total de 1 700 000 usuarios miran partidas del juego simultáneamente y parecen apreciar el fluido alcance que han alcanzado con una fórmula no necesariamente nueva.

En cada partida, se debe elegir a un personaje de los 10 por ahora disponibles. Estos pueden ir desbloqueando poderes especiales mientras progresas en el juego. Cada uno cuenta con cuatro poderes: dos básicos, un ataque “signature” y un ataque “ultimate”.

Ejemplos de esto último evidencian el parecido con Overwatch: granadas especiales, campos de recuperación de salud, bombas, trampas, y un gran etcétera que le da versatilidad a un juego que a primera vista solo parece un clon de Counter-Strike Global Offensive, a juzgar por su adecuado sistema de físicas en los proyectiles.

Por el lado de las armas, Valorant se inclina más a la propuesta realista, con la posibilidad de comprarlas desde un menú antes de cada ronda, tal cual en CSGO, y con opciones desde pistolas hasta a ametralladoras pesadas.

La personalización del juego es probablemente su primera fuente de ingresos y ya se observan skins para los personajes y las armas, tanto para desbloquear solo jugando como para comprar con dinero real.

Así es una partida de Valorant

Puedes conocer cómo es Valorant a través de este video que te compartimos y muestra 20 minutos de una partida normal entre dos equipos de cinco jugadores.

¿Será gratis?

Recuerda que Valorant será completamente gratuito, al igual que League of Legends, el videojuego emblema de Riot Games.

¿Cuándo se podrá jugar Valorant en Latinoamérica?

La beta cerrada de Valorant solo está disponible para algunos países, aunque se ha confirmado que llegará una para Latinoamérica en mayo de este año, aunque sigan tomando en cuenta algunas cuestiones a causa de la pandemia del coronavirus, según anunció Riot:

“Nuestro plan es que VALORANT llegue para ustedes en la primera mitad del 2020, pero la seguridad sigue siendo nuestra prioridad. Les informaremos en el instante en que la infraestructura de Latinoamérica (en CDMX y Santiago de Chile) esté disponible. Por ahora, les pedimos que entiendan que el sistema de cuentas de VALORANT no tiene opciones ni capacidades de transferencia interna. Esto quiere decir que no tendremos transferencias de cuentas disponibles (todos sus logros y compras se quedarán en el servidor donde jugaron la Beta Cerrada), y no podrás mover tu cuenta de regreso a Latinoamérica cuando tengamos los servidores activos. Agradecemos su paciencia y les aseguramos que todo el equipo está trabajando fuertemente en traer VALORANT a Latinoamérica de la forma que todos ustedes se merecen, para poder disfrutar de la experiencia de juego al máximo.”