Lavarse constantemente las manos no basta. La propagación del coronavirus ha enseñado lo importante que es desinfectar los objetos antes de usarlos. Más aún si se está en cuarentena y solo piensas en utilizar tu Nintendo Switch que está al lado. Sea de la manera en que uses la consola, como si fuese de sobremesa o portátil, limpiar los Joy-Cons es importante, pero Nintendo recomienda no usar alcohol.

A diferencia del DualShock 4 o Xbox Wireless Controller, los Joy-Cons de Nintendo Switch son muy delicados, por lo que desinfectarlos se ha convertido en toda una odisea para los gamers, quienes dudan si deben usar o no alcohol para limpiar este mando. Y para dejar las cosas claras, la gran N ha respondido.

A través de su cuenta en Twitter, Nintendo confirmó que limpiar los Joy-Cons con alcohol no es recomendable porque los mandos de Nintendo Switch se arruinarían, y no se refieren a su funcionalidad, sino que puede provocar que el plástico del control pierda el color.

Asimismo, la gran N hace hincapié en que tampoco se debe utilizar otro tipo de desinfectante en los Joy-Cons, debido a que, según las propiedades de ese líquido, podría dañar el plástico con los que han sido fabricados e incluso deformarlos.

Es por eso que Nintendo pide a todos los fanáticos de Nintendo Switch no utilizar alcohol para limpiar los Joy-Cons de la consola, ya que solo es necesario un paño suave y seco. Pero ojo, que esto no hará que los mandos estén desinfectados.