Epic Games Store, la popular tienda de videojuegos de los creadores de Fortnite, se une a la avalancha de juegos gratis por cuarentena y anunció cuáles son los regalos de la próxima semana, en los que figura Just Cause 4. Conoce la fecha exacta para reclamarlo.

Just Cause 4 es última entrega de la conocida saga de acción y aventura creada por el estudio Avalanche Games. Se lanzó oficialmente en PS4, Xbox One y PC en 2019, y ahora se convertirá, por tiempo limitado, en un juego gratis para todos los usuarios de computadora.

Desde hace mucho tiempo, Epic Games Store tiene la costumbre de regalar semanalmente varios videojuegos e incluso colecciones, como lo fue en su momento los tres primeros títulos de Batman Arkham, que se convirtieron en juegos ‘free to play’ por el aniversario del ‘Caballero de la Noche’.

A través de las redes sociales, e incluso en la misma tienda de Epic Games Store, se confirmó que a partir del jueves 16 de abril, todos los gamers podrán reclamar como juego gratis Just Cause 4 por una semana y quedárselo para siempre en su biblioteca de juegos, tal como sucedió con World War Z hace un par de semanas.

Just Cause 4 será el regalo de Epic Games Store a partir del 16 de abril.

¿De qué trata Just Cause 4?

Just Cause 4 nos lleva a un ficticio país sudamericano llamado Solís, en el cual Rico Rodríguez, protagonista del videojuego, se enfrentará a un grupo paramilitar llamado Black Hand, quienes planean poner en marcha el peligroso Proyecto Illapa.

El planeta está en grave peligro, pues este proyecto se basa en crear núcleos meteorológicos que le permitirán controlar el clima a tal nivel que podrá generar terribles tormentas.

Just Cause 4 es un videojuego de mundo abierto, por lo que te transportarás utilizando autos, motocicletas, furgonetas, lanchas e incluso helicópteros. Desde que inicia la acción está asegurada, pues en los primeros minutos ya te enfrentas a los soldados de Black Hand.