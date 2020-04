Pokémon GO: Niantic trolea a gamers liberando misiones de eclosión durante la cuarentena

Niantic activó el Evento Primaveral en Pokémon GO, que trae mucho contenido y más criaturas shiny que atrapar, entre ellas Exeggcute y Marrill. No es solo eso, pues el estudio habría olvidado la cuarentena y liberó misiones de eclosión de huevos.

El Evento Primaveral de Pokémon GO inició hoy, jueves 9, y estará activo hasta el próximo 16 de abril. Durante una semana, los usuarios tendrán la oportunidad de registrar a Pichu, Pikachu, Togepi y Buneary con opción de shiny y flores en la cabeza. Estas versiones solo serán de colección, pues no podrán evolucionar.

La eclosión de Huevos es una de las formas de conseguir criaturas en Pokémon GO, que generalmente tienen buenas estadísticas. Incluso, puede salir algún pokémon shiny, pero para ello es necesario caminar cierta cantidad de kilómetros.

De acuerdo a las infografías que ya circulan en redes sociales, el Evento Primaveral de Pokémon GO trae cinco misiones temáticas y todas ellas piden eclosionar cierta cantidad de huevos para conseguir a estos pokémon.

Eclosiona 1 Huevo - recompensa: Eevee con opción de shiny.

Eclosiona 2 Huevos - recompensa: Marrill.

Eclosiona 3 Huevos - recompensa: Exeggutor de Alola.

Eclosiona 4 Huevos - recompensa: Chansey con opción de shiny.

Eclosiona 5 Huevos - recompensa - Audino.

Las investigaciones temáticas de este evento han sido criticadas por los mismos usuarios de Pokémon GO en redes sociales, porque deberán caminar como mínimo un kilómetro para eclosionar huevos.

De acuerdo a la información que se encuentra en la web oficial de Pokémon GO, todos los regalos que se abran durante esta semana del Evento Primaveral tendrán Huevos de 2 KM y ya no los regionales de 7 KM.

Desde la propagación del coronavirus en el mundo, Niantic modificó muchas de las funciones en Pokémon GO. Entre ellas, la reducción de la distancia en un 50 % para eclosionar huevos.

A esto se le suma un nuevo cambio en la sincroaventura, función de Pokémon GO que permite contabilizar los pasos que da un usuario mientras el aplicativo no está activado en el celular. Ahora, por motivos de la cuarentena, registraría la distancia que se recorre mientras se limpia la casa o incluso cuando se corre en una cinta eléctrica. Sin embargo, esta opción aún no estaría activada.