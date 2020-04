Frente a la cuarentena impuesta para contener el avance del COVID-19, ciudadanos de diferentes partes del mundo se encuentran confinados en sus hogares y una parte de ellos se encuentran aburridos o alejados de sus amigos y seres queridos.

Sin embargo, ¿qué mejor que una partida remota de videojuegos para divertirse y sentirse más cerca de ellos? En la siguiente nota, te contamos las diversas páginas web en donde podrás encontrar los mejores juegos para jugar de forma online.

Retro Games Online

Los mejores videojuegos de tu infancia llegan gracias a Retro Games Online, una página para jugar los clásicos de Atari, Atari 7800, Lynx, Gameboy, entre otros. En esta cuarentena, anímate a revivir las emociones de tu niñez y disfruta de estos juegos.

Minijuegos

Si no quieres jugar videojuegos demasiado elaborados y solo pasar un rato tranquilo, no dejes de visitar Minijuegos, plataforma dedicada a ofrecer juegos de baja complejidad. No te preocupes porque no son aburridos. Aunque sean rápidos y fáciles, destacan por su originalidad.

Mundijuegos

En Mundijuegos cuentas con miles de jugadores online a quienes puede retar a una partida. Dado que la mayoría de países del mundo se encuentra en cuarentena como medida para frenar el avance del COVID-19, no será difícil hallar un contrincante. En esta página podrás encontrar principalmente juegos de bingo, casino y cartas.

JuegosJuegos

Si no estás seguro de qué estilo de videojuegos jugar, Juegos Juegos es tu mejor opción. Esta plataforma cuenta con diferentes categorías para que puedes escoger una vez estés seguro. Clásicos, Lógica, Carreras, Aventura, Deportes y mucho más. Tú decides.

Board Game Arena

Para poder ingresar a Board Game Arena, primero debes registrarte. Una vez dentro, tendrás a tu alcance diversas opciones de videojuegos. La página web, llamada ‘la mayor mesa de juegos del mundo', promete experiencias increíbles y de manera gratuita con más de 2 millones de jugadores online.

Isladejuegos

Organiza una partida con tus amigos o seres queridos para sentirte más cerca a ellos a pesar de la cuarentena. Isladejuegos contiene diversos videojuegos para que encuentres el que más se adapte a tus preferencias. La plataforma ofrece juegos de diversa complejidad y para todas las edades.

Catan Universe

Catan Universe es una plataforma de juegos de aventura donde tú podrás elegir el escenario. ¿La época medieval o el Imperio Inca? Tú eliges a qué momento de la historia remontarte. Y si no quieres abusar del wifi, el sitio web te da la opción de descargar los videojuegos y volver a ellos en otro momento.