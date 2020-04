Muchos juegos gratis han llegado en esta cuarentena, pero algunos han estado ahí ya por un buen tiempo. Es el caso de muchos clásicos como StarCraft Brood War, el legendario título de estrategia que puedes descargar sin costo en PC o Mac.

StarCraft Brood War se convirtió oficialmente en un free-to-play en el año 2017, después de anunciarse sus remasterizaciones con gráficos nuevos y soporte para 4K. Si no te importa mucho la calidad gráfica y, sobre todo, quieres ahorrar un poco, puedes descargar la versión clásica ahora mismo y de forma legal.

PUEDES VER Cuarentena: las mejores páginas de juegos gratis online para pasar el tiempo libre

El clásico StarCraft con su expansión Brood War son totalmente gratuitos para PC y puedes invitar a tus amigos a una partida fácilmente.

Cómo descargar StarCraft Brood War gratis

StarCraft Brood War está disponible para descargarse gratis en la página oficial del juego, implementada por Blizzard. Para obtenerlo, solo debes ingresar a este enlace.

Algunas de las características que han corregido de la versión clásica son: soporte para modo ventana completo, se agregaron mapas populares en las listas búsquedas de juegos online, información de oponentes visible en el lobby del juego, entre otros.

Descarga StarCraft Brood War gratis

Un poco de historia

StarCraft fue originalmente publicado el 31 de marzo de 1998. Su expansión Brood War llegó casi 9 meses después. El título goza hasta hoy de una gran popularidad en nuestra región. Los nombres de las razas del mismo (Terran, Protoss y Zerg) son clásicos en el léxico gamer.

Cómo jugar con amigos online

Afortunadamente, el juego mantiene sus funcionalidades de multijugador online; sin embargo, la sección de perfiles está deshabilitada. Para jugar gratis con tus amigos a StarCraft Brood War puedes hacerlo creando un lobby en el juego o descargando algún configurador de redes privadas virtuales, como Hamachi, para utilizar la función de juego online.

Juegos gratis: Marvel’s Spider-Man se podrá jugar sin costo alguno en PS4 y hasta PC

Un juego gratis llega a PS4 y emociona a miles de fanáticos del ‘amigable vecino’. Marvel’s Spider-Man, uno de los videojuegos exclusivos más importantes de PlayStation 4 se podrá jugar en la consola sin costo alguno. Además, también se podrá jugar desde una PC gracias al servicio PlayStation Now. Conoce cómo descargarlo.

Mediante un video publicado en la web oficial de PlayStation, la compañía nipona anunciaba a todos los propietarios de PS4 el arribo de los tres videojuegos gratis para descargar sus versiones digitales en la consola. En el caso de Marvel’s Spider-Man, este no tendrá disponible las tres historias extra (DLC).

Así como existen los juegos gratis mensuales de PlayStation Plus, que para abril son Uncharted 4 y Dirt Rally 2.0, los dueños de una PS4 que están suscritos al servicio de streaming PlayStation Now también reciben tres videojuegos sin costo alguno, los cuales son: Marvel’s Spider-Man, Just Cause 4 y The Gold Club 2019. Conoce más detalles aquí.