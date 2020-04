Otra de las grandes opciones en juegos gratis que tenemos en esta cuarentena es Paladins, el apodado ‘Overwatch gratuito’ que puede descargarse sin costo en PS4, PC (Steam), Xbox One y Nintendo Switch. Descubre aquí cómo y por qué deberías descargarlo.

En cuarentena todo regalo es bien recibido y, aunque algunos grandes videojuegos se estén ofreciendo gratis por estos días, otros siempre estuvieron allí esperando la oportunidad. Paladins siempre es una gran opción por ser fácil de aprender, apto para una PC de gama media y por su parecido al aclamado Overwatch.

Un poco de historia

La relación entre Paladins y Overwatch es causal de una gran polémica. Tanto en la comunidad como en la propia industria, hay poca claridad con respecto a qué juego se concibió primero y si hubo alguien que copió el trabajo de otro.

Lo cierto es que la alpha de Paladins inició en junio del 2015, mientras que la primera versión beta de Overwatch estuvo disponible de forma cerrada en octubre del mismo año.

Tras esto, Paladins entró en beta cerrada en noviembre y el lanzamiento de su beta abierta se retrasó un año, curiosamente, para después del lanzamiento de Overwatch

Aun así, hay una cosa certera, la salida de Overwatch y su consecuente éxito afectó definitivamente el rumbo de Paladins que, para entonces (mediados del 2016) mantenía un enfoque algo distinto al hero-shooter. Así lo evidencia un usuario en redes sociales.

"Yo lo jugué (Paladins) desde el alpha por un código que me enviaron desde Hi-Rez (sus desarrolladores). Lo jugué cuando el único modo de juego era escoltar una catapulta (Payload) y cuando era en tercera persona. Me gustaba mucho. Para entonces también había probado Overwatch, pero cuando este último salió, fue raro ver cómo, poco a poco, Paladins se transformó en un Overwatch para quienes no podían jugarlo”

El efecto pudo ser positivo o negativo, pero conllevó a que Paladins goce también de un relativo éxito debido a la creciente popularidad de Overwatch (juego del año del 2016); aun así, el título de Hi-Rez fue planeado siempre como un juego free-to-play.

Es inevitable señalar que muchas personas recurren a Paladins interesadas por descubrir el estilo hero-shooter que comparten ambos juegos, y esto ha permitido que se convierta en uno de los juegos gratis más populares y presentes en casi toda plataforma.

Para descargar Paladins en tu PC, PS4, Xbox One o Nintendo Switch deberás contar con una cuenta gratuita de Hi-Rez Studios. Para hacerlo todo de la manera más rápida, puedes seguir estos enlaces, dependiendo de tu plataforma:

Descarga Paladins para PS4

Descarga Paladins para PC (a través de Steam)

Descarga Paladins para Xbox One

Descarga Paladins para Nintendo Switch

Para la versión de PC, debes asegurarte de que tu computadora cumpla los requisitos mínimos:

Sistema Operativo: Windows 8/10 64-bit (con el último Service Pack)

Procesador: Intel Core i5-750, 2.67 GHz o AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz (o superior)

Memoria: 6 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 660 o ATI Radeon HD 7950

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: adaptador de sonido compatible con DirectX

¿Puedo jugar con mis amigos en PC si yo juego desde una PS4?

Respuesta rápida: sí, y así con todas las combinaciones disponibles. Gracias al crossplay, Paladins cuenta con un sistema interno de creación de parties, con el que puedes invitar a tus amigos fácilmente desde cualquier plataforma.

Esto quiere decir que puedes unirte a tus amigos con PS4 desde tu PC y viceversa, y así entre todas las opciones disponibles (Xbox One y Switch también). Aquí un video lo demuestra:

Y aquí te dejamos algunos otros que pueden convencerte a ti y a tus amigos de probar Paladins.