Esta cuarentena ha traído grandes juegos gratis para todos; aun así, no debemos olvidar las opciones que siempre han estado ahí como Brawhalla, un título perfecto para los amantes de Super Smash Bros, rápido de descargar, apto para casi toda PC y con una funcionalidad que permite jugar con usuarios de todas las consolas y PC (Steam). Invita a tus amigos a jugar todos juntos sin importar si tiene PS4, Xbox One o Nintendo Switch.

El juego es perfecto si no eres de los que gusta esperar horas descargando, pues apenas pesa unos 350 MB y cuenta con una gran comunidad de jugadores en el mundo gracias a que cuenta con crossplay entre Steam, PS4, Xbox One y Nintendo Switch ,por lo que siempre encontrarás partidas rápido

Eso sí, aunque Brawhalla sea un juego gratis, es muy recomendable jugarlo de forma online; no obstante, puedes practicar con bots para cuando no tengas conexión.

En Brawhalla, las peleas de bots se activan al momento de esperar una partida multijugador, para que vayas practicando por si tarda un poco el encontrar tus oponentes. Esto permite que la acción sea constante y con el mínimo de interrupciones.

Lo más destacable es su jugabilidad notablemente fluida y suficientemente simple para entenderla rápidamente. Si buscas algo que te salve del aburrimiento y despierte ese lado competitivo en ti, Brawhalla es seguramente de las mejores opciones.

Descarga gratis Brawhalla para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Para descargar Brawhalla en tu plataforma favorita completamente gratis puedes seguir los siguientes enlaces:

Descarga Brawhalla gratis para PC

Descarga Brawhalla gratis para PS4

Descarga Brawhalla gratis para Xbox One

Descarga Brawhalla gratis para Nintendo Switch

¿Mi PC podrá correrlo?

En la mayoría de los casos: sí. Los requisitos mínimos de Brawhalla no son de preocuparse, pues está optimizado para correr casi en cualquier computadora, como lo puedes comprobar con las especificaciones recomendadas oficiales:

Memoria: 2 GB de RAM

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 350 MB de espacio disponible

Una versión de Brawhalla para Android ha sido ya anunciada para salir en 2020, así que es buena idea que vayas practicando.

Brawhalla es una de las mejores opciones para jugar gratis con amigos, pues ofrece crossplay con todas sus plataformas disponibles, lo que significa que podrás retar a tus amigos de PS4 desde tu PC o viceversa. Asegúrate de que todos tus amigos descarguen el juego y reúnanse remotamente por la cuarentena.

