El diseño final de PS5 aún es desconocido; sin embargo, Sony vuelve a darle protagonismo al mando de PlayStation 5 y lo presenta a través de varias fotografías. El control no se llamará DualShock 5 como se creía, pues su nombre oficial es DualSense. Conoce todo acerca de él aquí.

Además de confirmar el nombre del mando de PS5, DualSense, Sony también revela las características de este control que será completamente inalámbrico y luce distinto al de las consolas anteriores.

A través del mando DualSense, PlayStation busca cautivar los sentidos de los gamers, mientras se interactúa con los videojuegos de PS5. Es decir, que se acoplará perfectamente a las características de la consola como Tempest 3D AudioTech, que brindará una nueva sensación de inmersión.

DualSense recoge lo mejor del mando DualShock 4 para perfeccionarlo. Además de refinar el diseño, el control de PS5 también contará con tecnología háptica, que agregará una gran variedad de sensasiones mientras se está jugando, como la lentitud de conducir un auto a través de distintas superficies.

Por otro lado, los gatillos L2 y R2 del mando DualSense también harán que los gamers sientan la tensión de sus acciones, como la forma en que se dobla un arco mientras se dispara una flecha. Un ejemplo de ello sería The Last of Us Part II, cuya fecha de lanzamiento ha sido retrasada indefinidamente, pero que posiblemente llegue a PS5.

La batería no será un problema

Otra de las caraceterísticas con mayor consideración en el mando DualSense es su batería, pues según se menciona en el comunicado de Sony, el control de PS5 tendrá una recargable y de larga duración.

DualSense también tendrá micrófonos incorporados, que permitirá a los gamers comunicarse con sus amigos fácilmente sin necesidad de tener los auriculares, como sucedía con DualShock 4. No obstante, si se planea hablar con mayor frecuencia y más tiempo, sí será necesario usar los audífonos, pues serán compatibles con el mando de PS5.

El comunicado de PlayStation acerca del mando termina con este mensaje: “DualSense marca una desviación radical de nuestras ofertas de controladores anteriores y captura cuan fuertemente nos sentimos acerca de dar un salto generacional con PS5”.

El mando DualSense, al igual que la consola PS5, tienen como fecha de lanzamiento oficial a finales del 2020. Asimismo, se menciona que muy pronto presentarán el diseño concluyente de PlayStation 5.

El mando DualSense también aparece en color negro y fue realizado por un fanático de PS5, que publicó la imagen redes sociales y en foros de videojuegos.