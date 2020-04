PS4: Marvel’s Spider-Man ya se puede jugar gratis en PlayStation 4 y PC [VIDEO]

Más juegos gratis llegan a PS4 por el mes de abril. Marvel’s Spider-Man uno de los videojuegos exclusivos más populares de PlayStation 4 se podrá disfrutar sin costo alguno por tiempo limitado en la consola y también en PC, gracias a uno de los servicios de Sony.

Mediante un video publicado en la web oficial de PlayStation, la compañía nipona anunciaba a todos los propietarios de PS4 el arribo de los tres videojuegos gratis para descargar sus versiones digitales en la consola. En el caso de Marvel’s Spider-Man, este no tendrá disponible las tres historias extra (DLC).

Así como existen los juegos gratis mensuales de PlayStation Plus, que para abril son Uncharted 4 y Dirt Rally 2.0, los dueños de una PS4 que están suscritos al servicio de streaming PlayStation Now también reciben tres videojuegos sin costo alguno, los cuales son: Marvel’s Spider-Man, Just Cause 4 y The Gold Club 2019.

Asimismo, estos tres videojuegos, Marvel’s Spider-Man, Just Cause 4 y The Golf Club 2019, ya se pueden descargar gratis en PS4 y jugar en la misma consola o a través de una PC. No obstante, cada uno de estos títulos cuenta con distintas fechas límite para jugarlos desde PlayStation Now.

Marvel’s Spider-Man se podrá jugar gratis hasta el próximo 7 de julio; Just Cause 4 tiene como fecha límite el 6 de octubre y The Golf Club 2019 de manera indefinida en PlayStation Now.

¿Qué es PlayStation Now?

PlayStation Now es el servicio de streaming que lanzó Sony en 2015. Al suscribirse, los gamers pueden descargar las versiones digitales de videojuegos de PS2, PS3 y PS4 para reproducirlos a través de una PlayStation 4 o PC.

Actualmente, los usuarios podrán encontrar más de 800 videojuegos digitales. Son tres las opciones de suscripción a PlayStation 4: un mes por $9.99; tres meses por $24.99 y un año por $59.99.