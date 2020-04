YouTube es el mejor sitio en la red para encontrar todo tipo de PC gamer, pero lo que ensambló este usuario ha dejado sorprendidos a miles en redes sociales, pues armó una computadora dentro del reducido espacio de una Gamecube y su video ya es viral.

Con un procesador relativamente reciente (AMD Ryzen 3 de segunda generación) y capacidad de jugar títulos modernos como Counter-Strike Global Offensive (CSGO) y Fortnite, esta PC gamer en una Gamecube causa revuelo en la comunidad en YouTube.

PC gamer dentro de una Gamecube ¿Es posible?

La tarea fue titánica, pues la Gamecube es una de las consolas más reducidas en tamaño y su diseño es el más óptimo, por lo que fue necesario modificar muchas partes de la PC a armar para encajarla perfectamente, como lo muestra el viral de YouTube.

Aun así, el entusiasta conservó muchas partes del Gamecube original, como las entradas de los controles que, dicho sea de paso, sirven para jugar con los mandos originales en la PC.

Por supuesto, no faltaron los detractores que no le ven gracia a desperdiciar una Gamecube para un fin como tal: “¿Rompieron un cubo para meterle una PC gamer que no corre todos los juegos, pero sí Fortnite? Hay que estar p****”.

El video ya cuenta con más de 150 000 reproducciones, y también generó una ola de comentarios irónicos en la plataforma: “Cuando un Gamecube tiene mejor rendimiento que tu PC”, “a ver si no lo demanda Nintendo”, “intenta construir una PC dentro de una PS2 Slim. Reto negado”, son algunos ejemplos.

El clip original de YouTube está en inglés, pero puedes activar los subtítulos y la opción de traducción automática; aun así, el proceso se explica por sí solo con las imágenes. Aquí te lo compartimos: