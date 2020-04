Más juegos gratis para entretenernos por la cuarentena. Call of Duty Modern Warfare se suma a la tendencia y ahora libera su modo multijugador completo para PS4, Xbox One y PC. El mismo puede jugarse ya sin costo y en múltiples mapas y formas de juego

Activision ha hecho oficial la noticia a través del blog oficial de Call of Duty donde anuncia que todos los jugadores de Warzone (un juego gratis de por sí) ya pueden conectarse al modo multijugador COD Modern Warfare 2019 para jugar sin costo en PS4, Xbox One y PC durante todo el fin de semana.

Call of Duty Modern Warfare incluye partidas de 10 contra 10 y de 6 contra 6 en frenéticas modalidades como Team Deathmatch (duelo por equipos), Domination, Hardpoint y ya se pueden jugar gratis desde este 3 de abril hasta el 6 de abril a las 12 p. m.

Jugar gratis Call of Duty Modern Warfare multiplayer

Para acceder a Call of Duty Modern Warfare multiplayer completamente gratis, tan solo deberás conectarte a Warzone y encontrar la lista de juego “Stocked Up, Locked Down” desde el lobby. Recuerda que Warzone es gratuito y lo puedes descargar en este enlace.

El multijugador es el aspecto más convencional de toda la franquicia y probablemente el que le dio toda su fama. El mismo existe desde la introducción de la saga en el año 2003 y continúa sin falta en todas las entregas.

PUEDES VER Juegos gratis: Steam te obsequia siete increíbles videojuegos en muchos géneros por cuarentena

Puedes seguir paso a paso lo mostrado en este video para que sepas cómo acceder al modo multijugador de Call of Duty Modern Warfare gratis desde Warzone en tu PS4, PC o Xbox One:

Recuerda que Call of Duty Modern Warfare es un juego cross-platform, por lo que puedes jugar con usuarios de todas las plataformas.

Call of Duty Modern Warfare es el último videojuego de la aclamada saga COD y uno de los más exitosos títulos de la industria hasta ahora. El modo Battle Royale del título ha sido gratuito desde siempre, pero ahora, por la cuarentena ante el coronavirus, todo el juego es prácticamente gratuito a excepción de su campaña.

Juegos gratis: Ubisoft regalará muchos videojuegos por cuarentena por todo el mes de abril

Esta cuarentena viene siendo sinónimo de juegos gratis gracias a desarrolladoras como Ubisoft, que se esfuerzan para darnos razones para quedarnos en casa; aun así, la última medida alcanza otro nivel pues aseguran que regalarán juegos gratis entre muchas de sus importantes franquicias por todo el mes de abril.

Ubisoft es la casa desarrolladora de Assassin’s Creed, Watch Dogs, The Division, Far Cry y muchas más franquicias. Muchas de ellas llegarán ahora gratis o en periodos de prueba gratuitos tanto en versiones de PC como de PS4 y Xbox One.

La increíble promoción de juegos gratis de Ubisoft durará todo el mes de abril y ha sido nombrada “Ubisoft Free Events”. Los juegos gratuitos de PC, PS4 y Xbox One que reclamemos en los tiempos especificados podrán conservarse para siempre.