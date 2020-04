Los aparentes problemas de PS5 siguen saliendo a la luz, y las filtraciones ya completan un rompecabezas donde Sony queda mal parada ante Microsoft. Reportes de desarrolladores afirman que el diseño de la PlayStation 5 causa recalentamiento, por lo que su fecha de lanzamiento podría retrasarse.

El reporte parte de un curioso mensaje que se ha hecho viral en las redes sociales y foros de la comunidad de PS5 en las últimas horas. El mismo fue compartido por Daniel Rubino y Jez Corden de Windows Central quienes aseguran tener “fuentes de amigos desarolladores” que confirman lo expuesto.

“Sony ya lo arruinó para esta generación”

Lo grave es que el reporte va más allá de un simple problema técnico, pues señala que la PS5 se diseñó apuradamente tras la revelación de la Xbox Series X el diciembre pasado, tomando por sorpresa a Sony. La compañía japonesa habría subestimado a Microsoft y los problemas no han parado desde entonces.

Esto es lo que dice la publicación sobre PS5, hecha por un usuario de nombre Jeff Rickel y que ya sorprende a millones en redes sociales:

“Hablé con los desarrolladores que trabajan en juegos de PS5. Conozco a muchos. También a varios que desarrollan directamente para Sony. El sentimiento colectivo es que Sony la ha fregado esta generación. Subestimaron a Microsoft y se sobreconfiaron”, precisaa Rickel.

El hardware lo ha retrasado todo

“Esperen retrasos para la PS5 y problemas de sobrecalentamiento tan serios como los que tuvo la Xbox 360. Sony está bastante preocupada ahora”, continúa, para luego entrar a detalles sobre la última y polémica conferencia que Sony realizó sobre la consola.

“¿No les parece raro que Sony aún no haya mostrado el hardware de PS5 a pesar de la presión por hacerlo porque Microsoft ya mostró la Xbox Series X? Es porque el sistema falla en una tasa alarmante, no puede mantener sus velocidades. El disco SSD (M.2) se calienta mucho, pero hasta un disco PCI e 3.0 m.2 se recalentaría en esa configuración”, acota.

“El problema de fondo es que Sony no se dio cuenta que el factor principal debía cambiarse y ahora están preocupados por tener que rediseñar la PS5 por completo y hacerla ver más como la torre que es la Xbox Series X, pues eso la haría ver como una copia”. Como se hizo evidente en TGA 2019, la consola de Microsoft tiene la forma de una torre por razones de rendimiento.

¿Por qué la PS5 no muestra aún juegos?

Rickel prosigue con el software, el tema principal que estaría provocando toda esta presunta ola de reportes. “¿Por qué aún no se muestran juegos de lanzamiento? Porque los desarrolladores no tienen idea de qué optimizar porque Sony no tiene idea de lo que la PS5 va a ofrecer en términos de performance y no quieren mostrar capturas de sistemas de desarrollo que luego no coincidirán con el producto final que producirán”.

Como notas, se trata de declaraciones fuertes acerca de todo el trabajo detrás de la PS5 hecho por Sony en los últimos años, pero que ciertamente se alinea con muchos vacíos de los que no se ha dejado de hablar.

Rubino de Windows Central ha sido claro al recoger este rumor: “Sea un caso de miedo, incertidumbre y duda o información verídica, rumores similares se han escuchado de desarrolladores, insiders y demás por meses. Esto simplemente lo resume muy bien. Sony podría haber subestimado a Microsoft”.

Jez Corden, del mismo medio, se suma: “He escuchado cosas similares de fuentes cercanas a los desarrolladores. No tengo idea cómo resultará. Quizá no acabe tan mal para Sony como algunos sugieren”.

La filtración de Jeff Rickel afirma que Sony tiene dos caminos: retrasar la PS5 por seis o doce meses o forzar su producción y fecha de lanzamiento en 2020 para seguir compitiendo con Microsoft y la Xbox Series X, con el riesgo de sacarla al mercado con posibles problemas de rendimiento.