Juegos en oferta por cuarentena: Epic Games Store quiere igualar a Steam

Una gran parte de la comunidad gamer está atenta a las ofertas y juegos gratis que puedan aparecer en la cuarentena, y Epic Games Store acaba de lanzar sus dardos. Revisa cómo la tienda de Fortnite planea igualar a Steam con sus ofertas de primavera.

Los descuentos y ofertas ya empezaron en Epic Games Store, y la comunidad observa sin pestañear. Para esta oportunidad hay muchos títulos grandes como Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 con 20 % y 50 % de descuento respectivamente.

PUEDES VER Juegos gratis: Steam te regala siete increíbles videojuegos en muchos géneros por la cuarentena

Los mayores descuentos que ofrece Epic Games Store son del 80 % y se lo llevan títulos como Far Cry Primal, Darksiders II Deathinitive Edition, Darksider Warmastered Edition, Towerfall Ascension, Super Meat Boy, entre otros.

Notoria es la gran cantidad de juegos en oferta que hay en esta oportunidad, un total de 126 videojuegos. Aunque sí hay un mínimo de solo el 10 %, como en el caso de Detroit: Become Human y Beyond: Two Souls.

Aun así, esto está muy lejos de lo que ofrecen otras plataformas como Steam, aunque faltan aproximadamente 80 días para la próxima temporada grande de ofertas en la tienda de Valve, según el sitio whenisthenextsteamsale.

Juegos gratis en Epic Games Store

Vale recordar que Epic Games Store está ofreciendo tres juegos gratis actualmente: Drawful 2, Gone Home y Hob. Puedes reclamar estos y conservarlos para siempre siguiendo este enlace.

Por otro lado, otras plataformas de PC también presentan juegos gratis para entretener a los millones de jugadores que pasan sus días confinados en la cuarentena. Steam está regalando siete juegos de varios géneros, mientras que Ubisoft prometió títulos gratuitos de todas sus franquicias, durante todo el mes de abril.

Juegos en oferta en Epic Games Store

Puedes revisarlas todas las interesantes ofertas de Epic Games Store siguiendo este enlace. Aquí te dejamos algunas de las más llamativas: